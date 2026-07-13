Bakkerij Haafs in Winsum sluit: personeelstekort

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Door: Redactie

Vandaag publiceert DVHN het nieuws dat Petra en Wilfred Haafs uit Haren hun zaak in Winsum moeten sluiten omdat vacatures niet zijn te vervullen.

In het artikel zegt Petra Haafs dat dit de reden van sluiting is. Bestaand personeel behoudt de baan in andere vestigingen van Bakkerij Haafs.

In het artikel wordt gezegd dat meer winkels in Winsum sluiting overwegen wegens personeelstekort. Ook komen klanten aan het woord die het vertrek van Haafs betreuren, omdat brood er van een onvergelijkbare goede kwaliteit is.