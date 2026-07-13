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maandag 13 juli 2026

Nieuws:

Bakkerij Haafs in Winsum sluit: personeelstekort

Door: Redactie

Vandaag publiceert DVHN het nieuws dat Petra en Wilfred Haafs uit Haren hun zaak in Winsum moeten sluiten omdat vacatures niet zijn te vervullen.

In het artikel zegt Petra Haafs dat dit de reden van sluiting is. Bestaand personeel behoudt de baan in andere vestigingen van Bakkerij Haafs.

In het artikel wordt gezegd dat meer winkels in Winsum sluiting overwegen wegens personeelstekort. Ook komen klanten aan het woord die het vertrek van Haafs betreuren, omdat brood er van een onvergelijkbare goede kwaliteit is.

6 reacties

Bert zegt:

Is niet alleen bij Bakkerij Haafs. Overal mensen tekort. Ik ervaar het zelf ook. Is net dat de jeugd niet meer willen werken. Dan mogen wij ons wel zorgen gaan maken over ons AOW.

Pieter Post zegt:

Reacties worden zoals gebruikelijk weer eens gefilterd op dit forum!
Een kritische noot wordt direct de mond gesnoerd! Waarom dan uberhaupt mensen laten reageren?

Redactie zegt: Omdat dit forum niet is bedoeld voor sneren en recensies over de prijzen van brood. Het gaat hier om een winkel die sluit omdat er geen personeel is te vinden. Om dan te suggereren dat er een luchtje aan de werkgever zou kunnen zitten (zonder bewijs) is uw goed recht, maar niet hier. Uw eventuele negatieve winkelervaringen met deze bakkerij kunt u vast kwijt bij de bakkerij zelf. Wij zijn niet zo van de reviews, hoewel het soms moeilijk is te voorkomen. Excuses dat we u niet anders kunnen melden.

rolf zegt:

Het probleem is gewoon dat mensen tegenwoordig kunnen kiezen tussen vacatures. En dat men als men iemand aan wil nemen deze vaak eisen gaan stellen omdat ze weten dat de werkgevers vaak zitten te springen om personeel.

Antoine zegt:

Kort samengevat: werkgevers anno 2026: ‘Generatie Z is lui!’
Maar eh… ‘wie ouder is dan vijftig hoeft niet te solliciteren!’
Om vervolgens te klagen over een gebrek aan arbeidskrachten.
Tja…

Kenny zegt:

Beter salaris bieden is de oplossing, heeft niks met een luie generatie te maken.

Piet zegt:

Toeslagen afschaffen en parttimers weer aan het werk zetten. Vrijetijd zelf maar financieren.

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