Column Emile Koopmans, januari 2020

Door: Redactie

Haren breekt door!

Vorig jaar was ik als architect betrokken bij een project in het oude centrum van Harlingen. Drie Rijksmonumenten op rij: het Historisch Museum, een winkelpand van boekhandel Van der Velde en de Openbare Bibliotheek. De panden kregen een onderlinge verbinding en een gemeenschappelijke voordeur werd de entree van het geheel. In de boekhandel kwam bovendien een grand café. Het concept werkt voor alle partijen, want er komen veel meer bezoekers. Iedereen is er blij mee.

In Haren werd onlangs iets dergelijks gedaan, zij het op kleinere schaal. De meesterbakker Haafs en de kwaliteitsboekhandel Boomker hebben een deel van de tussenliggende muur gesloopt en de winkels met elkaar verbonden. Een uitgebreide koffiecorner, alias Bakkerscafé, houdt de klanten wat langer vast en zo raken ze geïnteresseerd in de assortimenten van beide winkels. De combinatie Boek en Brood ligt helemaal niet zo voor de hand, maar ze deden het wél en het werkt.

In Haren kun je praktisch alles krijgen: “De Bijenkorf van Groningen? Haren!” Maar het verschil is dat je in Haren wel overal eerst naar buiten moet. Ik denk dat de winkeliers er goed aan doen het voorbeeld van Haafs en Boomker te volgen. Breek de wanden door en maak gebruik van elkaars klandizie. Eén plus één is drie! Soms moeten de winkeliers ervoor verhuizen; dat deed Boomker ook. Maar het is toch al van belang dat de winkels zich concentreren in het centrum.

Het lijkt me heerlijk om langs de rekken met herenmode van Robert te slenteren, terwijl mijn echtgenote eindeloos aan het passen is tussen de damesmode van Pauw. En dat ik, zo nu en dan, tijdens het passen, een afkeurend of een instemmend gezicht kan trekken via de doorbraak, wanneer me daarom gevraagd wordt. Het lijkt óók fijn om me eens rustig bij Expert te kunnen vergapen aan alle nieuwe elektronica, terwijl mijn echtgenote aan het snuisteren is langs de tafels van Mijn Winkel. In plaats van buiten in de kou te wachten tot ze klaar is. Waarom doen winkeliers niet meer samen? Hun waar afstemmen op de buren en van elkaar profiteren. Een doorbraakje in de scheidingsmuur is zó gemaakt. Als de winkeliers dit allemáál doen, dan is er knap wat subsidie voor te regelen ook, want dan hebben we een uniek nieuw winkelconcept in Haren, met de slogan: “Haren breekt door!”