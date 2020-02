Column Huub van ‘t Hek februari

Column:

Randgevallen en Randverschijnselen

Huub van 't Hek

Een inwoner van Haren wordt gemiddeld acht jaar ouder dan een inwoner van Selwerd of Paddepoel. Gemiddeld één jaar langer leven per hemelsbrede kilometer. Geen cijfers uit een onderontwikkeld land, maar het ultieme verschil tussen de noord- en de zuidrand van de stad.

De wortels van deze tegenstelling vinden hun oorsprong in de definitie van de eigendom. Hoe zou de Provincie Groningen eruit hebben gezien als iedere inwoner van de Provincie Groningen mede-eigenaar zou zijn geweest van de Groninger gasvelden? Zo hebben wij het helaas niet geregeld. Volgens de Brusselse norm is Groningen vanwege het gas de derde rijkste regio van Europa. Daarom komt Groningen (bijna) nooit in aanmerking voor Europese subsidies. Volgens de Nederlandse wet zijn het Rijk plus Shell en Exxon eigenaar van de Groninger gasvelden. Daarom zullen de Provincie Groningen en haar inwoners nooit delen in de opbrengsten van het Groninger gas. Daarom zal de geleden schade nooit volledig en van harte worden gecompenseerd. Omdat de Provincie Groningen, bezien vanuit Den Haag, een randverschijnsel is.

Het stadsbestuur van Groningen wil voor het Rijk niet onderdoen. Ook zij denkt vanuit het centrum en heeft woonwijken als Selwerd en Paddepoel gedegradeerd tot randgevallen en randverschijnselen. Inwoners zijn zeker geen mede-eigenaar van de stad geworden. Tot op de dag van vandaag zijn er geen acties ondernomen om de gemiddelde levensduur van een inwoner te verlengen.

Dat stelt de vraag naar de toekomst van Haren. Mag de gemiddelde levensduur in stand blijven of moet het zakken tot het niveau van Selwerd en Paddepoel? Sinds jaar en dag is Haren het ultieme voorbeeld van duurzaamheid in velerlei opzichten. De stad zou van Haren kunnen leren. De vraag is of de stad dat wil. Omdat Haren vanuit het centrum niet meer is dan een randgeval en een randverschijnsel. Rijp voor vele vormen van financieel en economisch misbruik. Ook lokale politiek maakt meer kapot dan je lief is.