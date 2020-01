Column Huub van ‘t Hek januari 2020

Column:

Door: Redactie

Het moet gaan zoals

het in haar hoofd zit

Huub van ‘t Hek

Zij was één van de moeders van de Oudejaarsnacht. Zij werd geacht haar 13-jarige zoon op te halen van het politiebureau. Hij had het verkeerde vuurwerk afgestoken op de verkeerde plek. Daarom was hij meegenomen. Naar huis gestuurd met een waarschuwing en een Halt-traject in het vooruitzicht.

Zij vraagt zich toch al af waarom haar omgeving haar steeds meer in de steek laat. De toon van haar man is sterk veranderd. Hij werkt niet meer echt mee, hij doet niet langer wat zij van hem vraagt. Hij bedenkt steeds vaker zijn eigen oplossingen. Weet hij wel wat voor voorbeeld hij daarmee geeft aan de drie kinderen? Zeker nu twee daarvan langzaam aan hun puberteit beginnen? Waarom lijkt het alsof de kinderen haar uit de weg gaan, alsof zij er ineens niet meer toe doet? Zij heeft toch altijd alles voor iedereen geregeld? Zij heeft toch altijd de hele dag voor iedereen klaar gestaan? Mensen hebben toch altijd gedaan wat zij zei?

Ze heeft gezegd dat zij ontslag gaat nemen. Ze werkt er nu bijna tien jaar, maar grote vooruitgang heeft zij niet echt geboekt. Terwijl zij iedereen binnen het bedrijf aan een betere baan heeft geholpen. Niemand zal dat bevestigen, maar zij weet heel zeker dat het zo is. Zij werkt waar de anderen de kantjes eraf lopen. Zij begint steevast om 08.30 uur en is in de regel niet voor 19.30 uur thuis. Dan is er geen tijd meer om gezellig met elkaar te eten of om nog wat anders te doen

Waarom mag zij in het weekend niet op stap met een paar vriendinnen? Waarom verwacht iedereen van haar dat zij die keuzes niet maakt? Zij maakt helemaal geen keuzes. Alles wat zij doet, zit in haar hoofd. Die eigenschap heeft zij van haar vader geërfd: het moet gaan zoals het in jouw hoofd zit.