Gastcolumn door Heiko Jan Mein, wetenschapper in Haren

Links en rechtsdraaiend

De tijd waarin we leven lijkt steeds meer gekenmerkt te worden door tegenstellingen. Groepen die tegenover elkaar staan in de samenleving en denken dat ze gelijk hebben en anderen niet, politieke campagnes en de strijd tussen links en rechts, rijkdom en armoede of landen waarbij het gaat over oorlog en vrede. Tegenstellingen zijn onlosmakelijk verbonden aan elke cultuur. Het is echter niet alleen een sociaal-cultureel verschijnsel, maar ook iets dat in de natuur is terug te vinden. Ons universum is ontstaan uit een splitsing van energie, waarbij naast ruimte-tijd ook materie en antimaterie ontstond. Niet alleen bij materie, maar ook bij veel andere verschijnselen is er symmetrie, met tegengestelde toestanden. Hierdoor is alles samen in evenwicht. Duizenden jaren terug filosofeerde men al over ‘tegengestelden’; over leven en dood, vrouwelijk en mannelijk, of over licht en donker. Zowel Griekse als Oosterse wijsgeren beschreven de opbouw van de wereld in modellen met tegenovergestelde ‘elementen’, zoals koud en warm, nat en droog, verbonden door een overkoepelende ‘ether’. Ook de klassieke Yin-en-Yang-filosofie, met het zwart-witte symbool, kent dit principe. Daarbij is Yin het ene, Yang het andere en vormt Tao het complementaire geheel. Dit beginsel komt ook terug in de moderne wetenschap bij materie en antimaterie, positieve en negatieve toestanden, deeltjes die links- en rechtsdraaiend zijn of deeltjes die beide draaiingen tegelijk doen. Dat laatste is net als bij de vaste beweging van de wijzers van een klok afhankelijk van je kijkrichting: linksom of rechtsom. Fundamenteel is het namelijk hetzelfde. Dat de wereld daadwerkelijk zo werkt zien we bijvoorbeeld bij een PET-scanner, waarin materie- en antimateriedeeltjes in het lichaam botsen en meetbare lichtflitsen veroorzaken. Bij een MRI draaien deeltjes ook links- en rechtsom in een magneetveld. In de chemie zijn er veel spiegelbeeld-moleculen, die feitelijk één stof zijn, zoals een hand met een linkse en rechtse variant. Ze werken ook vaak ‘gespiegeld’, zoals destijds het medicijn Softenon tegen zwangerschapsklachten, waarbij de linksdraaiende moleculen in de stof goed waren en de rechtsdraaiende baby’s met misvormingen veroorzaakte. Verder is er rechtsdraaiend melkzuur dat beter verteerbaar is dan het linksdraaiende. Of Aspartaam, met een bittere linkse vorm en een spiegelbeeld dat zoet smaakt. Symmetrie en tegengestelden zijn overal: van links en rechts-georiënteerde moleculen, planten en slakkenhuizen tot mensen met linker en rechter ogen, oren en ledematen … en denkbeelden. Tegenovergestelden vormen samen de basis van orde en stabiliteit. Het zou goed zijn als dit natuurprincipe ook in de samenleving en politiek doordringt: dat tegenpolen elkaar niet moeten bestrijden, maar aanvullen. Een vorm van ‘kwantumpolitiek’ waarin balans en verbondenheid centraal staan.