Opinie: gastencolumn door Roeli Mossel, bestuurder bij De Zonnehof

Kunnen we “ons” geld ook anders besteden?



Sinds een aantal jaren zijn zorgorganisaties zoals de onze verplicht om regelmatig energiescans te maken en vervolgens energie bezuinigende maatregelen uit te voeren indien ze binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Wat mij betreft een goede ontwikkeling, hoewel de investeringen bekostigd worden door gelden die voor zorg en zorggebouwen bedoeld zijn. In onze situatie ook nog eens voor woonzorgvoorzieningen die niet ons eigendom zijn. Ook gemeenten en provincies geven gelukkig steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Onze maatschappij is inmiddels zo ingericht dat we vinden dat de opvolging van de vele regels die we bedenken ook weer gecontroleerd moet worden. De regel dat zorgorganisaties energiescans moeten uitvoeren is een regel vanuit de landelijke overheid. Ook lokale overheden doen nu (vanuit hun eigen speerpunten) steeds meer controles op duurzaamheidsmaatregelen bij ondernemingen, zo ook bij zorgorganisaties.

Binnen één van de gemeenten waar we gevestigd zijn is dit ook aan de orde. De betreffende gemeente had een (duur) extern bureau ingehuurd om met bedrijven in gesprek te gaan en controles te doen. Wij bespraken tijdens het bezoek van de controleurs de al door ons gemaakte plannen op basis van onze eigen energiescan. Tijdens deze controles vond het bureau het nodig zich ook als adviseur voor onze organisatie aan te bieden. Hier hebben we uiteraard geen gebruik van gemaakt.

De betreffende gemeente had de werkwijze gekozen dat de adviezen van het extern ingehuurde bureau bij hun eigen omgevingsdienst terecht kwamen en verwerkt werden tot een reactie richting de gecontroleerde onderneming.

Tot onze grote verbazing ontvingen we van deze gemeente lange tijd na de controle een brief waarin vermeld werd dat we niet voldeden aan de eisen en dat we in 2020 een bepaalde maatregel moeten uitvoeren. Laat dat nu exact hetzelfde zijn als wat we zelf al hadden geconstateerd in onze energiescan en exact dezelfde maatregel die we in onze plannen al hadden genoemd richting het door de gemeente ingehuurde bureau.

Hoeveel geld zou er deze situatie besteed zijn door overheden (waarvan er naar mijn idee helaas nog veel voorbeelden te noemen zijn, ook in vele andere domeinen binnen onze samenleving)? Hadden we dit geld niet veel beter en anders kunnen besteden? Aan zorg of duurzaamheidsmaatregelen bijvoorbeeld?

Roeli Mossel

Bestuurder NNCZ (daar valt De Zonnehof in Haren onder)