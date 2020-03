Webcolumn J.E. Bosch (maart 2020)

Column:

Door: Redactie

Winter…

Die winter is vergangen, ik zie des meien schijn….. Aldus de eerste regels van een oud, oorspronkelijk Duits, liedje uit de 16e eeuw. Inderdaad de winter is bijna voorbij. Nog een krappe twee weken en het voorjaar barst los! Hoewel…. onze Rododendron Praecox bloeit al vele dagen in volle lentepracht! Winter…. Een winter van Jan likmevestje als je het mij vraagt. De dagen waarop mijn weerstationnetje temperaturen in de dubbele cijfers aangaf zijn op de vingers van vier paar handen nog nauwelijks te tellen. En de 0-graden grens? Het enige dat op 0 uitkwam was de rente op mijn spaarcentjes! Mijn grote vriendin Harma Boer zal ook wel flink balen: niet zo zeer vanwege haar spaarcentjes naar ik verwacht, maar wel omdat zij haar grote hobby maar mondjesmaat heeft kunnen beoefenen…..”Autoroet’n kraab’n!”

Dus niks Elfstedentocht deze winter; niks toertochten op het Paterswoldsemeer. Niks koek-en-zopie! Nee beste collumnlezer (m/v) geen winter dus, maar wel wind. Veel wind en lang wind. Onlangs waagde ik mij nog even buitenshuis voor een vergeten Jumboodschapje. Een windvlaag van 110 km/h trof mijn rechteroor, zodat de oorsmeerprop in mijn linkeroor er in een klap uitwoei! Op de terugweg gebeurde hetzelfde in omgekeerde volgorde. Zo zie je maar weer: elk nadeel heb se voordeel!