Wetenschap & Samenleving – rubriek Heiko Jan Mein (fysisch chemicus in Haren)

Zonnepanelen

Steeds meer (woon)gebouwen, apparatuur en andere toepassingen maken tegenwoordig gebruik

van energie opgewekt door zonnecellen (of zonnecel-panelen). Vaak als aanvulling op andere

energiebronnen. Veelgebruikte zonnecellen hebben een meer-lagen-systeem van zogenaamde

halfgeleiders, zoals silicium/fosfor en silicium/borium. Rond 1941 ontwikkelde de wetenschapper

Russell Ohl de eerste zonnecel op basis van zo’n lagensysteem. Het principe ervan berust op het

‘foto-elektrisch-effect’, wat inhoudt dat licht uit metalen elektronen kan vrijmaken. Een effect dat

100 jaar geleden beschreven werd door Albert Einstein en waarvoor hij in 1921 de nobelprijs ontving.

Pas sinds enkele decennia zijn zonnecellen technisch goed genoeg om effectief toe te passen.

In een zonnecel veroorzaakt zonlicht in de bovenlaag een elektronenoverschot. Door een

elektronentekort in de onderlaag, ontstaat vervolgens een stroom en heb je een energiebron. Eén

zonnecel levert weinig stroom, maar een hoog-rendement-paneel kan zo’n 155 kWh/m 2 /jaar

produceren. Nederland telt 16 miljoen zonnepanelen op gebouwen (met relatief veel in Utrecht en

Groningen), dat goed is voor 3,8 TWh aan groene-stroom.

Een nieuwe ontwikkeling is de dunne-laag-zonnecel, die toegepast kan worden op smartphones of

rekenmachines bijvoorbeeld, maar wellicht straks ook als zonnecel-laag op dakpannen. Er wordt veel

geëxperimenteerd met stoffen-combinaties, zoals cadmium-telluride, cadmium-sulfide, zachte

vormen van silicium en het (relatief goedkope) halfgeleider-mineraal perovskiet. De stoffen worden

vervolgens aangebracht op dunne glas- of metaalfolies voor verschillende toepassingen. Hoewel deze

dunne flexibele zonnecellen heel interessant zijn, vormt de giftigheid van sommige stoffen nog een

probleem. Verder wordt onderzoek gedaan naar zonnecellen met verschillende nanomoleculaire

stoffen, kwantumdots, die ondermeer toegepast worden in QLED-beeldschermen. De werking is

gebaseerd op wetten uit de kwantummechanica. Speciale vensters met een (onzichtbaar) laagje

kwantumdot-korreltjes zouden dan stroom kunnen genereren. Prachtige technieken allemaal, maar

door de relatief lage energieopbrengst en kostbare productieprocessen, nog ongeschikt voor grotere

toepassingen. De ontwikkelingen gaan door, maar het grote energievraagstuk zal door zonnecellen

niet opgelost kunnen worden. Zonne-energie blijft voorlopig een mooie vorm van duurzame

energieopwekking, waarmee nu ruim 9 % van de energiebehoefte wordt gedekt.