“De mens stelt zich helaas vaak boven de natuur.”

Door: Redactie

Erik Bazuin uit Glimmen legt met een devoot gebaar zijn fotocamera op tafel. De telelens is een imposant ‘kanon’ waarmee hij vogels dicht naar zich toe kan halen. Een ijsvogel bijvoorbeeld die een visje vangt, jonge bosuilen in een boom of een sperwer in duikvlucht: zijn oeuvre van natuurfoto’s is enorm en gewoon te zien op internet. Achter zijn foto’s zit echter een serieuze boodschap: bescherm de natuur.

Werkgroep

Het stoort Erik Bazuin (eigenaar administratiekantoor) dat het belang van de mens bijna altijd zwaarder weegt dan het belang van de natuur. Hij wil daarom de natuur een handje helpen en legt daarbij de focus op roofvogels. Hij is aangesloten bij de Werkgroep Roofvogels Nederland en samen met zijn vaste maatje Johan Bos (hoogleraar aan de RUG) registreert hij in onze regio het doen en laten van allerlei vogels, zoals wespendief, sperwer, uil en havik. Basis van hun onderzoek is het ringen van jonge vogels, zodat zij kunnen worden ‘gevolgd’. Nee, de vogels krijgen geen zender, maar tijdens het fotograferen stelt Erik altijd scherp op de genummerde ring en als ergens het kadaver van een roofvogel wordt gevonden, probeert hij erachter te komen om welk nummer het gaat.

Een nadere kennismaking met Erik en zijn visie leest u in de krant van 18 augustus.

