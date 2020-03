14 maart handen uit de mouwen in Boeremapark

Nieuws:

Door: Redactie

NL Doet wordt jaarlijks in de maand maart georganiseerd door het Oranjefonds en is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In dat kader gaan op zaterdag 14 maart ook in het Burgemeester Boeremapark in Haren weer vrijwilligers aan de slag.

De Stichting Burgemeester Boeremapark werd eind 2010 opgericht. Sindsdien dragen veel vrijwilligers elk jaar tijdens NL Doet een steentje bij aan het behoud en beheer van het fraaie Boeremapark. Dankzij hun inzet wordt met NL Doet altijd veel werk verzet in het park. Minstens zo belangrijk is de goede sfeer en de ontmoeting met omwonenden en gebruikers van het park.

Klussen

Er staan ook deze keer weer verschillende klussen in de planning voor NL Doet. Zo staan het uitmesten van de stal in het hertenkamp, het opruimen van zwerfvuil en het verwijderen van opschot en snoeiwerk steevast op het NL Doet-programma. Daarnaast staan deze keer twee bijzondere acties op het programma. Er worden een aantal insectenhotels in het park geplaatst en er wordt een schutplek voor de herten gecreërd.

NL Doet 2020 start in het Boeremapark om 10.00 uur bij de grote stenen bank met een kop koffie + koek en verdeling van de klussen. Rond 13.00 uur zal het werk zijn gedaan en wordt er afgesloten met een lekker kop soep en brood, verzorgd door Astoria Haren.

Meedoen?

Meldt je via boeremapark@gmail.com of via de website van de NL Doet. U bent zaterdag 14 maart a.s. vanaf 9:45 uur van harte welkom bij de welbekende burgemeester Boeremabank in het park.

Op de website www.boeremapark.nl vindt u meer informatie over NL Doet in het Boeremapark en de activiteiten van de stichting.