15 maart cantatedienst met Bach in Noordlaren

Door: Redactie

Op zondag 15 maart voert Cantatecollectief Ewiges Feuer bachcantate ‘Widerstehe doch der Sünde’ (BWV 54) uit, als onderdeel van een korte avonddienst in de karakteristieke middeleeuwse kerk van Noordlaren. Hiernaast klinken drie koralen uit Bachs Grote Orgelmis (BWV 371).

De korte cantate ‘Widerstehe doch der Sünde’ heeft Johann Sebastian Bach geschreven voor de veertigdagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen. Traditioneel is dit de tijd van vasten, inkeer en bezinning. Mensen moeten zich verzetten tegen verleidingen die hen in het verderf storten. Die zijn als duivels gif, dat als een scherp zwaard lichaam en ziel doorklieft. In de koralen wordt God om ontferming en bijstand gesmeekt. Existentiële ervaringen en diepgevoeld verlangen zijn beeldend verwoord en in muziek gevat.

Alt Marie Anne Jacobs zingt de aria’s en het recitatief van cantate 54, begeleid door strijkers en continuo. De koralen worden gezongen door tien leden van het koor van Ewiges Feuer. De kleine bezetting maakt de uitvoering tot een intiem gebeuren met grote zeggingskracht.

Op zondagavond 15 maart, om 19.30 uur in de Bartholomeuskerk in Noordlaren (Lageweg 8), maken de cantate en de koralen deel uit van een korte avonddienst. De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

