50Plus vraagt om onafhankelijk onderzoek naar herindelingsproces Haren: FusieVAR

Door: Redactie

In de samenleving in Haren en Groningen bestaan op dit moment twee stromingen als het gaat om de gemeentelijke herindeling, die op 1 januari 2019 een feit werd. De eerste stroming is schouderophalend, de tweede stroming zegt hardop nu te zien gebeuren wat men vreesde. Daarbij doelt men op nadelige effecten voor Harenaars, vooral op financieel gebied.

Donderdag maakte Henk Krol van 50Plus in de Tweede Kamer een begin met de reflectie op het fusieproces. Als dat fusieproces tussen 2013 en 2019 als een wedstrijd wordt voorgesteld, dan wil Krol nu een zorgvuldige analyse van het spel, om te zien waar het is misgegaan. Want Krol vindt dat de fusie slecht uitpakt voor Haren. Daar kan op dit moment niemand iets aan doen, maar men kan wel ter lering kijken of de wedstrijd eerlijk is gespeeld. Een VAR voor het fusieproces.

Motie voor onderzoek

Krol diende donderdag een motie in, waarin wordt gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het fusieproces.Hij deed dit bij de behandeling van de begroting van het ministerie van BZK, waar minister Kajsa Ollongren (D66) de scepter zwaait. Zij volgde in 2018 de adviezen van de Provincie op en loodste het fusiebesluit door de beide Kamers. Dinsdag 5 november wordt de motie in stemming gebracht. Mocht het onderzoek er komen zou dat een stap zijn op weg naar een schier onmogelijke missie, namelijk het terugdraaien van de herindeling. Maar volgens Mariska Sloot (Stadspartij en destijds fel tegenstander van de fusie) ‘zijn de wonderen de wereld nog niet uit’. Volgens haar is terugdraaien in theorie mogelijk, als de wet wordt aangepast.

Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren, die de fusie jaren probeerde te voorkomen, vindt nog steeds dat ‘tijdens het herindelingsproces het spel niet eerlijk is gespeeld’. Hij zegt dat de minister niet de waarheid heeft gesproken toen zij destijds beweerde dat het proces volgens de regels is verlopen. Hij vindt dus dat een onderzoek wenselijk is. “Het zou nooit gekomen zijn tot een voorstel voor een wettelijke regeling tot samenvoeging van Haren met Groningen als de Provincie en het ministerie/de minister van BZK zich zouden hebben gehouden aan de spelregels”, aldus Biezeveld in een verklaring gisteren.