Kerk van Noordlaren 15 maart concertzaal

Noordlaren Muziek presenteert een mooi concert op zondagochtend 15 maart 2020, aanvang 10.30 uur, Bartholomeuskerk (de dorpskerk van Noordlaren.

Britta Maria, begeleid door Maurits Fondse op piano en Iman Spaargaren op saxofoon en klarinet met Chansons van schoonheid en troost.

Britta Maria was dé sensatie tijdens het Noordlaarder huiskamerfestival

in het voorjaar van 2019. De drie muzikanten gaan het leven bezingen in al zijn facetten: de liefde, de hoop,

maar ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere.

Van opspringend levensgeluk naar diepe ontroering. Een voorstelling waarin het Franse en het Nederlandse lied elkaar ontmoeten.

De ‘groten’ zullen niet ontbreken: Charles Aznavour, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, daarnaast Nederlandse liedjes van Herman van Veen, Toon Hermans en Jenny Arean.

Zondagochtend 15 maart 2020, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren (Gn)

Toegang: € 12,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

KAARTEN RESERVEREN:

Via mail:

– info@noordlarenmuziek.nl

– cultuur-noordlaren@hotmail.com

Telefonisch:

– Dirk Herman de Jong: 050 – 406 1128

Zie ook onze website: www.noordlarenmuziek.nl