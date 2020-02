Actiegroep opgericht om hondenbelasting Groningen uit te bannen

Nieuws:

Door: Redactie

Hondenbelasting Weg Ermee (HBWE) is een initiatief dat als doel heeft in de gehele gemeente Groningen, inclusief de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren, de hondenbelasting afgeschaft te krijgen. De activiteiten van de groep zijn te volgen op de Facebookpagina met dezelfde naam. Marianne Suurmeijer uit Haren heeft zich aangesloten bij de groep en verleent hand- en spandiensten.

In de stad Groningen wordt al sinds jaren hondenbelasting geheven. In het najaar 2019 zijn enkele inwoners van Ten Boer een handtekeningenactie gestart, toen bleek dat de hondenbezitters in Ten Boer en Haren, na de samenvoeging met Groningen, met ingang van 2020 eveneens hondenbelasting moesten gaan betalen. Met € 129 voor 1 hond, € 192 voor de tweede hond en € 259 voor elke hond meer is Groningen wat betreft de hondenbelasting de duurste gemeente in Nederland.

Het grootste bezwaar tegen de hondenbelasting is volgens de actievoerders het feit dat de opbrengsten uit deze belasting in de pot algemene reserve verdwijnen en gebruikt worden om de gaten in de gemeentelijke begroting te dichten. Dat hondenbezitters dragen daardoor meer bij aan de algemene middelen dan de niet-hondenbezitters. Dat zij dit als onrechtvaardig ervaren, mag wel blijken uit het feit dat op dit moment de handtekeningenteller op ruim 4700 staat.

Het lukte de bezwaarden niet meer om voor 2020 de hondenbelasting afgeschaft te krijgen: de begroting 2020 van de gemeente stond in feite al vast. Maar de petitie, die de initiatiefgroep had gestart, leverde binnen enkele weken ruim 4000 op, zodat de groep besloot door te gaan. Met als doel dat de hondenbelasting in de gehele gemeente Groningen met ingang van 2021 wordt afgeschaft.

Plan van aanpak

De groep doet dit o.a. door in gesprek te gaan met alle politieke partijen van de gemeente, zowel coalitie als oppositie, en met hen van gedachten te wisselen over de mogelijkheid de hondenbelasting definitief af te schaffen. Drie gesprekken hebben al plaatsgevonden. Maar ook ging de actiegroep HBWE in op het verzoek van SBS6 om mee te werken aan een reportage over hondenbelasting. Het lukte om een behoorlijk aantal baasjes met hun honden verzameld te krijgen in het Ten Boersterbos, waar de opnames werden gemaakt. De geslaagde reportage werd ’s avonds uitgezonden in Hart van Nederland.

Ergens in mei of juni zal de voorjaarsnota in de gemeenteraad of -commissie behandeld worden. HBWE wil in de gaten houden dat dan ook afschaffing van de hondenbelasting aan de orde komt. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet duidelijk. De petitie kan worden getekend via hondingroningen.petities.nl.