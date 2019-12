Door: Redactie

Vrijdag rond 12.30 uur is langs de Meerweg in Haren een auto te water geraakt. De situatie ziet er ernstig uit. Nadere info volgt later vanmiddag.

Update: Over de oorzaak is nog niets bekend. Hulpdiensten, waaronder brandweer met duikers, zijn ter plaatse. Passanten worden op afstand gehouden.