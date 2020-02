Advertentie: Deze week theater op 20 minuten van Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Agenda MartiniPlaza 24 februari t/m 1 maart 2020

De Noordelijke Banenbeurs

Ben je opzoek naar top vacatures, nieuwe inspiratie, ontwikkeling of vergroting van je netwerk? Kom naar hét carrière-event van het noorden en vind de noordelijke arbeidsmarkt op één plek! Daarnaast staan er specialisten voor je klaar voor een loopbaan APK, een CV scan, een LinkedIn-profiel advies etc. Naast het interactieve programma kun je natuurlijk direct contact leggen met aantrekkelijke werkgevers in Noord Nederland. Nieuw dit jaar, is onze innovatieve baanborrel! In een ontspannen setting, brengen we je rechtstreeks in contact met werkgevers die vacatures aanbieden op jouw vakgebied. Zo kun je zelf in kaart brengen wat jouw marktwaarde en kansen zijn en gaan voor de beste job! Of je nu net afgestudeerd bent of al veel kennis en ervaring hebt opgebouwd. Of je nu een MBO-, HBO- of WO-achtergrond hebt, De Noordelijke Banenbeurs is er voor jou!

Datum: Di 25 & wo 26 feb 2020

Tijd: Di 25 feb: 12.00 tot 22.00 uur, wo 26 feb: 11.00 tot 17.00 uur

Entree: Gratis

Informatie: https://www.denoordelijkebanenbeurs.nl/

Soul Sisters in Concert

Muzikaal eerbetoon aan onder meer Tina Turner, Aretha Franklin, Diana Ross en andere Soul & Motown artiesten Met glitter, glamour en een energieke glimlach brengen Soul Sisters het onnavolgbare repertoire van de grote Soul & Motown legendes in een hartverwarmende uitvoering.

Datum: Do 27 feb 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 47,20 – € 71,20

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/soul-sisters

Verliefd op Ibiza

Dé feel-good musical Verliefd op Ibiza: over dat ene eiland waar vijftigers veertig willen zijn, veertigers dertig en twintigers de weg kwijt zijn. Met Johnny Kraaijkamp, Guido Spek, Laura Ponticorvo en anderen.

Datum: Za 29 feb 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 41,70

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/verliefd-op-ibiza

Martinidogshow

Op 29 februari en 1 maart wordt de 62e en 63e internationale CAC/CACIB hondenshow gehouden. De Martinidogshow bestaat dus uit twee aparte shows. Zowel op de zaterdag en op de zondag worden alle rassen gekeurd.

Datum: Za 29 feb & zo 1 mrt

Tijd: 20.00 uur

Entree: Regulier: € 7,50 per dag

Kinderen tot 12 jaar en 65+ers: € 5,00 per dag

Familiekaart max. 2 volwassenen: € 20,00 per dag

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/martinidogshow2020

Dolfje Weerwolfje & Foeksia de miniheks

Gebaseerd op de spannende boeken van Paul van Loon. Na het succes van ‘Dolfje Weerwolfje de Musical’ is het nu tijd voor een vervolg: ‘Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Miniheks’. Wrow! Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje per ongeluk het Weerwolvenbos uit, het Heksenbos in. Van Opa Weerwolf mag hij daar absoluut niet komen, want weerwolven en heksen gaan niet samen. Dan leert hij Foeksia kennen, een grappig en lief miniheksje, dat bij haar vader Kwark de Tovenaar woont. Ze worden vriendjes.

Datum: Zo 1 mrt

Tijd: 15.00 uur

Entree: € 22,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/dolfje-weerwolfje