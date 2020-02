Advertentie: MartiniPlaza – Het theater op maximaal 20 minuten van Haren – agenda

Nieuws:

Door: Redactie

ADVERTENTIE

MARUG Marketing Conference 2020

Op 18 februari opent MartiniPlaza opnieuw haar deuren om zo’n 500 studenten en professionals te verwelkomen bij het grootste studenten marketingcongres van Nederland! Bij de MARUG Marketing Conference ontmoeten studenten en bedrijven met een interesse in marketing elkaar om ideeën uit te wisselen en interessante marketingcases en het thema van de dag te bespreken en bestuderen, door middel van lectures, workshops en masterclasses.

Datum: Di 18 feb 2020

Tijd: 9.15 – 22.00 uur

Informatie: www.marugconference.nl/en

Buurman & Buurman gaan kamperen

De buurmannen hebben het afgelopen jaar hard geklust. Een nieuw dak op het huis en de hele schuur is grondig verbouwd. Dus zijn ze wel toe aan een welverdiende vakantie. De buurmannen hebben een mooi plekje gereserveerd op de camping. Alleen even de tent opzetten en dan lekker genieten van de rust. Tenminste dat denken ze….

Voor de vijfde maal op rij brengen cabaretier Jelle Kuiper, regisseur Bruun Kuijt en taalkunstenaar Ivo de Wijs de Tsjechische klussers tot leven, ditmaal in de voorstelling Buurman en Buurman gaan kamperen.

Datum: Wo 19 feb 2020

Tijd: 14.00 uur

Entree: € 21,20

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/buurman-en-buurman-gaan-kamperen

Stoffenspektakel

Het Stoffenspektakel kent inmiddels meer dan 25 edities in MartiniPlaza. Landelijk bekende stoffenaanbieders presenteren en verkopen de nieuwste stoffen en collecties. Op ieder spektakel vind je minimaal 140 stoffenkramen. Soms zelfs meer dan 200 kramen met ongeveer 70 stoffenaanbieders. Er wordt een aanbod gepresenteerd dat je nergens anders tegen zult komen!

Datum: Wo 19 feb 2020

Tijd: 9.30 – 16.30 uur

Entree: Gratis

Informatie: www.stoffenspektakel.nl

Tineke Schouten

Al jaren behoort Tineke Schouten tot de absolute top van het Nederlandse theatercabaret. Haar voorstelling Highlights is een theateravond gevuld met alleen de beste van de beste typetjes, sketches, grappen en liedjes. Een reis door haar carrière. Legendarisch en toch steeds weer verrassend.

Datum: Do 20 feb 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 41,70

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/tineke-schouten-reprise

A tribute to Elton John | The Rocket Man

Een tribute aan de multi-Grammy Award-winnaar, muzikale legende en wereldster, Sir Elton John. Een avond genieten van vocale- en piano-hoogstandjes, flamboyante kostuums en een duizelingwekkende lichtshow, uitgevoerd door een uitzonderlijk goede band met backing vocals.

Datum: Vr 21 feb 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 35,20

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/a-tribute-to-elton-john