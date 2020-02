Advertentie: Op 14 april 2020, 75 jaar na bevrijding van Haren: tour vol herinneringen

Door: Redactie

Op 14 april 1945 werd Haren na vijf jaren van bezetting en onderdrukking bevrijd! U kunt meerijden met de oldtimer bus langs de historische plekken die geschiedenis hebben gemaakt in de oorlog. Mevrouw Wil Legemaat, bekend van haar vele kennis en lezingen over de oorlogstijd zal samen met Walter Hoogesteger, organisator en initiatiefnemer van deze Tour, veel laten zien en vertellen over de bezettingstijd en de bevrijding van de voormalige gemeente Haren. Wij doen enige dorpen en Haren in het bijzonder aan. Rijden vervolgens naar Paterswolde voor een stop bij Restaurant De Twee Provinciën.

Hier kijken wij uit over het water van het Paterswoldsemeer naar de stad Groningen die zo verwoest is geweest in de oorlog. Vele geallieerden en burgers sneuvelden daar voor onze vrijheid! Wij proosten op de 75 jarige bevrijding met onder andere oranjebitter en wat lekkers. Er zijn liederen uit de bevrijdingstijd te horen van onder meer Vera Lynn, Marlene Dietrich.

Vervolgen onze route richting de stad Groningen en rijden via een stadswijk van na de oorlog met straatnamen die er nog aan herinneren. Via het Overwinningsplein en de Verlengde Hereweg rijden wij terug naar Haren. Dankbaar dat wij, jong en oud een fijn leven genieten dankzij de bevrijders en het verzet. Opgegroeid in VREDE en VRIJHEID al 75 jaar lang.

Colour & Garden Tuin en Cultuurreizen laat de oudere bewoners instappen bij de zorgappartementen. Harenaren kunnen op het Transferium instappen bij De Zonnehof.

U kunt zich Aanmelden per mail. info@colourandgarden.nl

Of mobiel. 06 – 53259764

De kosten voor deze unieke Bevrijding Tour bedragen € 15. = (contant te betalen bij de oldtimer bus)

De opstapplaatstijden zijn:

Serviceflat Maarwold 12.30 uur

Huize weltevreden 12.15 uur

De Zonnehof 12.45 uur

Nieuw Erasmusheem 12.30 uur

De Dilgt 13.00 uur

Huize Westerholm 12.45 uur