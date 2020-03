Advertentie: Theater op 20 minuten afstand van Haren 2-15 maart

Nieuws:

Punthoofden bij Autisme

Is jouw leerling, cliënt of kind met autisme snel overprikkeld? Leidt iets kleins makkelijk tot een uitbarsting of kruipt hij of zij juist in zijn of haar schulp? Na de lezing ‘Punthoofden bij autisme’ weet je hoe dat komt en vooral wat je kunt doen. Leer mappen sluiten en voorkom een vol hoofd en overprikkeling. Daarmee geef je degene met autisme weer grip op zijn/haar gedrag en emoties, en breng je rust voor iedereen.

Datum: Do 5 mrt 2020

Tijd: 19.30 uur

Entree: € 17,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/punthoofden-bij-autisme

De Parelvissers

In het exotische meesterwerk van Bizet, met het wereldberoemde duet, vinden twee vrienden, Zurga en Nadir, elkaar na jaren terug. Maar hun hernieuwde vriendschap wordt bedreigd als ze beiden verliefd worden op Leïla. Voor het grote publiek is De Parelvissers vooral bekend vanwege het prachtige duet Au fond du temple saint, maar ook de aria van Nadir in de eerste acte, Je crois entendre encore, is een publiekslieveling.

Datum: Za 7 mrt 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 36,70 – € 41,70

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/de-parelvissers

Space Academy Live

Tijdens deze wervelende show reis je naar de verste uithoeken van het heelal. Met bijzondere videobeelden en live experimenten komt de ruimte écht tot leven. Heb je na de spannende reis nog een brandende vraag aan André Kuipers? Aan het eind van de voorstelling beantwoordt Nederlands enige astronaut vragen van het publiek

Datum: Zo 8 mrt 2020

Tijd: 13.30 uur & 16.00 uur

Entree: € 21,00

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/andre-kuipers-sander-koenen

Wonen&Co de beurs

De woonbeurs keert op 12, 13, 14 en 15 maart terug met de beste trends, designs én merken voor knus woonplezier. Na Echt en Spice it up staat 2020, wat Wonen&Co betreft, voor Feelgood: het spiksplinternieuwe beursthema. Wat dat betekent? Jezelf lekker voelen in je eigen optrekje. Dat fijne gevoel hebben we in 2020 zeker, want dan viert Wonen&Co haar verjaardag. Wonen&Co de beurs wordt 15 jaar!

Datum: Do 12 t/m zo 15 mrt

Tijd: Do 12 & vr 13 maart: 13.00 – 22.00 uur

Za 14 & zo 15 maart: 10.00 – 18.00 uur

Entree: Regulier ticket: € 12,50 p.p.

Online ticket: € 11,50 p.p.

Kinderen tot 12 jaar gratis

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/wonen-co-de-beurs

The Analogues (uitverkocht)

In 2019 bestaat het laatste album dat The Beatles maakten, Abbey Road, vijftig jaar. The Analogues staat groots stil bij deze mijlpaal: de Nederlandse sound-a-like band speelt het album van begin tot eind. De songs op Abbey Road vormen opnieuw een rijk geschakeerd palet van orkestrale arrangementen en gewaagde studio-experimenten.

Datum: Do 12 mrt, wo 22 & 23 apr 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 42,50 – € 49,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/the-analogues

Robèrt van Beckhoven (uitverkocht)

Beleef smaak! In tegenstelling tot tv, magazines en YouTube, biedt theater wel de mogelijkheid tot een extra dimensie: die van het ruiken en proeven. Robèrt van Beckhoven (o.a. Heel Holland Bakt, Wie Is De Mol, zijn eigen serie Brood en Tijd voor MAX), visionair op het gebied van food, serveert het publiek – letterlijk aan zijn tafel – een theatrale foodexperience.

Datum: Vr 13 mrt 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 45,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/robert-van-beckhoven

Legendary Albums: The Rolling Stones

50 jaar nadat The Rolling Stones in 1969 hun gevierde album Sticky Fingers creëerden, presenteert Legendary Albums Live de plaat integraal in het theater. De songs van de klassieker met de beroemde ritssluiting-hoes worden afgewisseld met achtergrondverhalen en videobeelden én natuurlijk komen ook de grootste hits van andere albums voorbij.

Datum: Za 14 mrt 2020

Tijd: 20.00 uur

Entree: € 32,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/legendary-albums