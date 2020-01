Advertentie: Wie wil wel opticien worden? Binnenkijken bij Ouwerkerk Optiek kan 5 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Februari is voor veel jongeren de maand van de beroepskeuze. Waar vind je afwisseling, goede carrièremogelijkheden en waar verdien je goed? De optiekbranche draait goed en is op zoek naar nieuw talent. In de Week van de Optiek, van maandag 3 tot en met zaterdag 8 februari 2020, houden optiekzaken in heel Nederland open huis. Zoals Ouwerkerk Optiek in Haren .

Opticien: een vak waar je misschien niet zo direct aan denkt. Maar alles zit erin: fashion, zorg, hightech, retail en hospitality. En werk is er voorlopig genoeg. Nederlanders worden steeds ouder. Zo rond je vijftigste moet je vrijwel zeker aan de bril. Of contactlenzen. Geen ontkomen aan. Goed zicht, we kunnen niet zonder! Onze hele maatschappij is erop ingericht. We worden steeds ouder, moeten steeds langer met onze ogen doen en we belasten ze ook nog eens steeds zwaarder met smartphones en tablets. Jong, oud, man, vrouw: voor iedereen is goede oogzorg belangrijk. Dat betekent: steeds meer werk voor goede, gediplomeerde opticiens. En het betekent ook dat je er een goede boterham verdient.

Sociaal, technisch, modieus

Opticien is ook een sociaal vak en je sociale vaardigheden kun je goed gebruiken. Wie het leuk vindt om klanten te adviseren over de beste kijkoplossing, kan als opticien zijn hart ophalen. Verreweg de meeste klanten gaan met een smile de deur uit.

Optiek is ook high tech. Met kostbare, geavanceerde apparatuur verricht je oogmetingen, je interpreteert de meetresultaten, in het atelier slijp je glazen en monteer je deze in de bril. En dan volgt de bekroning: de aflevering van de bril, precies op maat van de klant afgesteld.

Optiek betekent ook: prachtige monturen, hippe zonnebrillen en mooie winkelinterieurs… de beste designers leven zich uit in de optiek. En zeg nou zelf: je eerste indruk is toch oogcontact? De mooiste modezaak is een optiekzaak!



Opleiding pittig, maar goed te doen

Zo’n veelzijdig vak, dat kan niet iedereen. Het vereist een gedegen opleiding op mbo-4 niveau. Die duurt meestal drie jaar en is pittig. Maar met de juiste vooropleiding (zoals vmbo-t), gezond verstand en een beetje doorzetten lukt het je wel! Heb je havo? Dan kun je al in twee jaar je diploma opticien halen. En wil je al meteen aan de slag en tegelijkertijd studeren voor je diploma? Ook dat kan: leren en toch meteen geld verdienen!

Bevalt het vak? Kriebelt het ondernemersbloed? In de optiek zijn ketens actief, maar ook zelfstandig ondernemers. Heb je eenmaal het diploma opticien en wil je je verder specialiseren? Dat kan. Via de opleiding contactlensspecialist. Of de hbo-studie optometrie, die je binnenkort ook in deeltijd (dus naast je werk) kunt volgen.



Nieuwsgierig? Kom dan langs op woensdag 5 februari van 11.00 tot 16.00 uur bij OUWERKERK OPTIEK aan de Meerweg 11 in Haren en vraag naar Jacques Ouwerkerk. We laten je graag zien hoe het werkt in de optiek!