Advertenties op deze website worden nu aangeboden door 24webvertising

Nieuws:

Door: Redactie

De advertentieblokjes op deze website worden per 6 maart verkocht door een extern bureau: 24webvertising uit Leeuwarden.

Het gaat uitsluitend om de blokjes op de website en staat los van de advertentieverkoop van de papieren krant Haren de Krant. De reden dat het bureau in Leeuwarden is ingeschakeld is, dat de verkoop van online-advertenties veel tijd en aandacht vraagt. Het is een vak apart. Dit marketingbureau in Leeuwarden verzorgt de advertenties van veel online-kranten, zoals www.112fryslan.nl, www.112groningen.nl en www.dalfsennet.nl

Wilt u adverteren in de papieren krant Haren de Krant? Mail advertenties@harendekrant.nl

Wilt u adverteren op de homepage van Haren de Krant? Kijk op www.24webvertising.nl