Advertorial: Succesvolle voorstelling Haren nu ook te zien in Hoogezand

Nieuws:

Niemand is hier Eenzaam te zien in Hoogezand-Sappemeer

Succesvoorstelling te zien in ZINN Locatie De Burcht

De theatervoorstelling Niemand is hier Eenzaam gaat in februari en maart op tournee langs verzorgingshuizen in Noord-Nederland. De succesvoorstelling van PeerGrouP Locatietheater en Festival Jonge Harten is op 26, 27 en 28 februari in te zien in Hoogezand-Sappemeer.

Niemand is hier Eenzaam gaat over Raf, een jongen die op 17-jarige leeftijd plotseling overleed. Zijn grote liefde Lida kwam met grote moeite het verlies te boven. Lida is inmiddels tachtig en woont in een verzorgingshuis. Raf doolt tussen zijn oude vrienden: hij ziet hoe hun levens zijn doorgegaan, terwijl hij voor eeuwig jong blijft. Hij hoort hun intiemste gedachten, die ze met niemand delen. Ze kunnen hem niet zien, niet horen, terwijl hij hen zoveel zou willen zeggen. Je hoort de intieme en persoonlijke verhalen via een koptelefoon. Ook het verhaal van Raf. Zo ontdek je wat hem nog altijd bindt aan de wereld.

Niemand is hier eenzaam is een coproductie van Jonge Harten Theater Festival Groningen en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland. De voorstelling was in november 2019 op het Jonge Harten Theaterfestival te zien in verzorgingshuizen in Haren en Groningen.

Met de voorstelling willen PeerGrouP Locatietheater en Festival Jonge Harten aandacht vragen voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen. De twee doelgroepen ontmoeten elkaar bij de voorstelling.

Voorstellingen:

Op vrijdag 26 februari is er een vrij toegankelijke voorstelling

Recensies:

Theaterkrant: “De voorstelling is prachtig en ontroerend. Om stil van te worden. Thomas Höppener speelt Raf met precies de juiste distantie, waardoor het nergens larmoyant wordt. De zorgvuldige regie van Tamara Schoppert en de prachtige soundscape, die Jan Klug onder de teksten heeft gezet, doen de rest.”

Dagblad van het Noorden (****): ‘Wat een sterk idee. En hoe prachtig pakt het uit. Dinanda Luttikhedde en regisseur Tamara Schoppert onderzochten voor de PeerGrouP hoe het zou zijn om een voorstelling te maken, te spelen in woonzorgcentra, waarin jeugdigheid en ouderdom samenvloeien. Het resultaat is ontroerend en alledaags. Dus razend écht.’

Speeldata vrije voorstelling:

Hoogezand

Zinn-locatie ‘De Burcht’ – Van der Duyn van Maasdamweg 250

Woensdag 26 februari om 19.30 u

Tickets

Normaal: € 19,50

CJP/Jong (-18): € 14,50



Tickets zijn online te koop op www.peergroup.nl

Cast en crew:

Idee/leiding: Dinanda Luttikhedde

Tekst: Herman van de Wijdeven

Regie: Tamara Schoppert

Co-regie: Meike Jansen

Spel: Thomas Höppener

Bijrollen: Hilly Harms, Janine van de Brink, Marianne Baldal, Rebecca Baldal, Manfred Kegel, Metje Dragtsma, Erna Kronenburg, Joop Ruiter, Sharon van der Zwaag, Jan Veldink, Cor de Kok, Yvonne Rademakers en Dina Steenge.

Figuratie: Bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de locatie

Sounddesign: Jan Klug

Kostuums: Hadewych ten Berge

Techniek: Nico Wijnberg

Beeld: Reyer Boxem

Mede mogelijk gemaakt door:

Fonds Podiumkunsten, Provincie Drenthe, Stichting R.C. Maagdenhuis, Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Emmaplein Foundation, De Graaf-Drijvers Fonds, Kunstraad Groningen, Gemeente Groningen, Gemeente Emmen, Over de drempel | LF 2028, ZINN (Thuis) zorg | Wonen en Welzijn, Zorggroep Tangenborgh, Treant Zorggroep, Interzorg en KwadrantGroep