Algemeen informatief: De meest populaire tassen

Door: Redactie

Er zijn veel soorten tassen op de markt. Voor iedere gelegenheid is er wel een tas te krijgen. Zo kennen we de laptoptas, de sporttas, de rugzak, de handtas, de cameratas, de aktetas, de schoudertas, de voetbaltas en ga zo, maar door. Er zijn een drietal tassen die het meest gebruikt worden. Dat zijn de schoudertas, handtas en de rugzak. In deze blog lees je meer over het ontstaan van deze drie tassen.

De rugtas

Iedereen heeft denk ik wel een rugtas in huis. De rugtas is dan ook de meest gebruikte tas ter wereld. Hoe lang bestaat de rugtas eigenlijk en hoe is het idee van het maken van een rugtas tot stand gekomen?

Rond 1920 was er een Amerikaan Lloyd F. Nelson die maakte een lange reis door Alaska. Voor die reis had hij heel veel spullen met zich mee te dragen. Hij had toen een Inuit mee. Dit was een tas die de Eskimo’s hadden gemaakt. Deze was gemaakt van twee stokken en een stuk vel van een zeeleeuw. Eenmaal met die tas op reis vond hij dat de tas helemaal niet lekker was om te dragen. Toen kwam hij op het idee zelf iets te gaan maken.

Het resultaat was dat hij een houten frame had gemaakt met wat kussentjes aan de rugkant. De tas werd toen nog niet echt populair. Dit waarschijnlijk omdat er nog niet zo veel gereisd werd in die tijd. Pas in de jaren dertig toen de brandweer en het leger de tas gingen gebruiken nam de populariteit toe. Met als gevolg dat we nu nog steeds kunnen genieten van onze Eastpak rugzak.

De Schoudertas

De schoudertas is nog niet zo heel erg oud. De voorloper ervan werd in de middeleeuwen al wel gebruikt. Daar gebruikten ze lederen buidels als ze naar een feestje gingen. Die kon je al wel aan je schouder hangen. Tegenwoordig zijn schoudertassen niet meer weg te denken. In je collectie van tassen moet toch minimaal een schoudertas aanwezig zijn.

De handtas

Er is nog een populaire tas, de handtas dames. Dames gebruiken deze vaak iedere dag. De handtas komt voor in vele soorten en maten en kleuren. Van groot tot klein. Voor ieders wensen is er wel een handtas te vinden.

De handtas stamt al uit de middeleeuwen. In die tijd werden er al tassen gemaakt die op de huidige handtassen lijken. Dit werd gedaan door het gilde van de tassenmakers. Het waren tassen die voorzien waren van een frame. Of de tas werd gemaakt van een beugel.

Het idee van de handtas is ontstaan in de tijd van de Romeinen. Die droegen een pot met een koord om hun nek om hun bezittingen mee te kunnen nemen. Daardoor is in die tijd de eerste tas voorzien van een gordel ontstaan. Doordat deze tas een gordel had kon je deze tas makkelijk over de schouder heen hangen. Zo zie je maar dat ze in de middeleeuwen de tijd ver vooruit waren op het gebied van de tassen en daar plukken wij nu nog steeds de vruchten van.