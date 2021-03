Algemeen informatief: iMac traag? Laat je Mac upgraden, een nieuwe kopen is echt niet nodig.

Door: Redactie

Veel iMac-gebruikers met een iMac van voor het jaar 2021 herkennen het probleem; een draaiende strandbal en een scherm dat even nergens meer op reageert. “Erg irritant, maar er is een manier om je (oudere) iMac vrijwel net zo snel te maken als het nieuwste 2021 model.” vertelt Anthonie Beuker van SSDinjeMac.nl

Waarom is mijn iMac traag?

De standaard iMac, tot 2021, werd geleverd met een ingebouwde harde schijf als opstart schijf, soms gecombineerd met een klein stukje flash geheugen (Fusion Drive). Fabrieks-af waren deze schijven eigenlijk al te traag om de datastromen van de krachtige processor tijdig te verwerken. Tel hierbij op dat de harde schijf een slijtagegevoelig onderdeel is en je hebt binnen de kortste keren een iMac die niet vooruit te branden is, aldus Beuker.

De standaardmodellen vanaf 2021 hebben hier geen last van, deze worden namelijk standaard geleverd met een SSD als opstart schijf. Dit is een soort van flashgeheugen dat in tegenstelling tot een harde schijf geen bewegende onderdelen bevat, meerdere bestanden tegelijk kan benaderen en ongeveer 15 keer zo snel is.

iMac laten upgraden

Nu is het goede nieuws dat bij iMac-modellen van voor 2021 de harde schijf kan worden vervangen door een SSD. Hierdoor zal de iMac overal weer supersnel op reageren. Het maakt hierbij niet uit of het nu om een iMac uit 2011 of 2019 gaat, met een SSD upgrade is jouw iMac weer als nieuw.