Algemeen informatief: Tassen in allerlei designs

Tassen, tassen en nog eens tassen. We gebruiken ze dagelijks en voor allerlei doeleinden. Of je nu naar sport, naar je werk gaat of er lekker een paar dagen op uit gaat, je kunt niet zonder een goede tas. Het aanbod tassen is dan ook enorm. Jongeren gebruiken graag voor sport of studie een rugzak. Stoer, zeker als deze in een toffe kleur is of een fraaie print heeft, maar uiteraard moet die tas wel tegen een stootje kunnen. Zeker bij studenten die een dure laptop en schoolboeken mee moeten nemen. Deze moeten goed beschermd zijn. Geen nood aan de man, er is enorm veel keuze.

Een rugzak voor school, sport of werk

Een rugzak is uiterst praktisch, vooral als je met de benenwagen, fiets of het openbaar vervoer reist. Het is voor leerlingen en studenten de favoriete tas om hun spullen mee te vervoeren. Natuurlijk is voor hen het design en uiterlijk van de tas belangrijk. Voor de ouders daarentegen is de kwaliteit weer van groot belang. Hij moet tegen een stootje kunnen en de kostbare spullen goed beschermen.

De vraag die dan vaak bij mensen rijst is of die degelijkheid dan wel samengaat met een aantrekkelijk design. Het antwoord op die vraag is overduidelijk ‘Ja’. Zeker voor kinderen is een fris en vrolijk design erg belangrijk. Als je kijkt naar de kinderrugtassen van Zebra zie je dit dan ook helemaal terugkomen. Ze zijn zeer functioneel. Men heeft vrijwel aan alles gedacht. Zo zit er aan de achterzijde bijvoorbeeld een naamlabel. Het lijkt simpel, maar voor de kinderen is dit heel handig. Ook met de kleurstelling zit het helemaal goed. Voor de meisjes zijn er de frisse pastelkleuren. Jongens houden meestal van meer diepere en warmere kleuren zoals olijfgroen en diepblauw. Met een print zoals de camouflagekleur maakt het deze tassen extra stoer.

Zoals je ziet, maakt het niet uit of je kind in het weekend gaan sporten of doordeweeks naar school moet, je vindt altijd wel een geschikte rugzak die bij jouw kind past.

Zebra tas voor dames

Dames hebben meestal veel meer dan mannen iets met tassen. Heeft een man enkele tassen voor specifieke doeleinden zoals werk of sport, hebben vrouwen daarentegen er vaak veel meer. Als zij uitgaan willen ze graag een wat kleinere tas voor hun smartphone en make-up. Voor een dagje uit of naar hun werk willen ze graag wat meer meenemen. Ze vinden het ook belangrijker dat hun tas bij de outfit past die ze dragen.

Het assortiment van Zebra biedt een breed assortiment damestassen voor iedere gelegenheid. Of het nu in een naturel tint of juist heel kleurig, het is allemaal mogelijk. Als je denkt dat zo’n echte Zebra tas onbetaalbaar is, heb je het ook mis. In iedere prijsklasse is er wel iets te vinden.

Dus of je nu op zoek bent naar een rugzak voor je zoon of dochter, of een leuke tas voor jezelf