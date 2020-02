AnneBart Bolt (voorheen Gall & Gall Haren) terug in de detailhandel

Nieuws:

Door: Redactie

AnneBart Bolt uit Haren, in de jaren 90 een bekend gezicht in de Harense middenstand (eerst Jos Beeres en later Gall & Gall) heeft de Zuivelhoeve Zuidlaren overgenomen en gaat hier van start als ondernemer.

“Toen de huidige ondernemer besloot te stoppen ben ik er meteen langsgegaan en heb daarna direct mijn vrouw gebeld” aldus een enthousiaste AnneBart. “Vervolgens zijn we samen naar Oldenzaal gereden om de oprichtster Diane Roerink te spreken en zijn nog enthousiaster huiswaarts gekeerd. Nu gaan we dan samen per 3 februari iedereen kennis laten maken met de mooiste zuivel, kazen, tapas, worsten, noten, eventueel begeleid door mooie wijnen en speciaal bieren. We hebben alles in huis voor de mooiste en lekkerste momenten van de dag! Zuidlaren spreekt ons erg aan, vanwege het winkelaanbod, het gratis parkeren en continue leuke reuring. Ja, we komen hier altijd graag.”

De nieuwe ondernemer heeft een rijk verleden op het gebied van dranken en food-pairings, met 30 jaar ervaring in deze branche zal hij een vast gezicht in Zuidlaren worden. Samen met zijn vrouw Anja gaat hij de winkel runnen. Tessa gaat ze als vaste verkoopmedewerkster ondersteunen. “We hebben zin om een toegevoegde waarde te worden in het mooie winkelaanbod van Zuidlaren. We willen een belevenis-winkel worden waar men voor omrijdt.”

Zuivelhoeve

Zuivelhoeve is een franchiseorganisatie, onderdeel van Roerink Food Family, met 63 winkels door het het hele land waar je terecht kunt voor ambachtelijk bereide kazen, aangevuld met noten in allerlei soorten en smaken en een keur aan delicatessen. Daarnaast bestaat het assortiment uit de ‘onmeunig lekkere’ zuivelproducten van Zuivelhoeve zelf, waaronder Boer’n Yoghurt en Boer’n Vla. Zuivelhoeve gelooft er in dat eten alleen lekker en gezond is als het met liefde en kunde gemaakt is met een directe verbinding tot de bron.