Ash uit Noordlaren: “Help mij aan een hulphond”

Door: Redactie

Ash woont sinds kort in de Blankehoeve in Noordlaren en moet binnenkort afstand doen van haar psychiatrische hulphond. Voor haar de hond onmisbaar en daarom doet het haar pijn dat zij niet in aanmerking komt voor een vergoeding om een nieuwe hulphond aan te schaffen. Om die reden is zij met een crowdfuncing actie gestart.

Ash: “Ik heb verschillende diagnoses, waaronder Autisme, ADHD en een spraak-taal stoornis (TOS). Op het eerste gezicht zie je niks aan mij en als je mij ontmoet merk je weinig tot niets. Helaas is dit schijn. Ik heb een moeilijk brein, waardoor ik dagelijks overprikkeld, overvraagd en oververmoeid ben. Het is voor mij moeilijk om mee te komen in een wereld waarvan ik de taal vaak niet begrijp en de gewoontes en regels vaak niet snap. Sinds 7 jaar heb ik een psychiatrische hulphond, Blue heet ze. Blue is mijn maatje, mijn vriendin, mijn alles. Zij helpt mij de dag zo goed en zelfstandig mogelijk door te komen. Dankzij haar kan ik iets beter meedoen in de wereld. Blue zorgt ervoor dat ik rustiger ben en structuur heb.”

Nu Ash niet in aanmerking komt voor een vergoeding moet zijn de kosten van ruim 18.000 euro zelf ophoesten. Dat geld heeft ze niet en daarom is zij met deze actie gestart. Er is al bijna 4.000 euro binnen. Kunt u een bijdrage missen (klein of groot), doneer dan via https://steunactie.nl/actie/wilt-u-mij-helpen-aan-een-opvolger-voor-hulphond-blue/-39965