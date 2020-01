Auto rijdt fietser aan op rotonde Haren

Door: Redactie

Woensdag rond 12.30 uur vond een botsing plaats tussen een fietser en een auto op de rotonde Vondellaan/Rijksstraatweg in Haren. De fietser werd door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht. Los van dit incident is de betreffende rotonde toch een gevaarlijk punt in Haren. Fietsers rijden niet zelden de rotonde op zonder af te wachten wat de auto’s op die rotonde van plan zijn. Als auto’s de rotonde vervolgens willen verlaten worden ze plotseling geconfronteerd met een fietser naast hun voertuig. Of dat hier ook gebeurde is niet bekend.



Foto’s Patrick Wind, 112 Groningen/ Haren de Krant