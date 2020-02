Badmintontoernooi Scharlakenhof was succes

Door: Redactie

De Harener Badminton Club ’68 heeft op vrijdagavond 7 februari 2020 succesvol het vijfde Scharlakentoernooi georganiseerd. Het toernooi vond plaats in sporthal Scharlakenhof te Haren.

Tijdens het toernooi waren 36 koppels op speelsterkte in 6 poules ingedeeld. In elke poule waren 3 mooie prijzen te winnen. Dit was mogelijk doordat HBC`68 een aantal sponsoren bereid had gevonden een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. De shuttles zijn beschikbaar gesteld door FlyPower. De Harense koppels hadden sterke tegenstanders uit de regio. Zij behaalden één tweede prijs, die was voor Rosalie Di Tolve die met Rogier Achterhof speelde. Alle eerste prijzen gingen naar koppels uit de regio. De beste mix-duo’s waren dit jaar in poule B Maaike Cuperus met Ron Mank van Oer it net (Damwâld) en in poule E waren dat Karen van de Molen met Jacob van Horn van De Pluim (Eelde). Zij wonnen al hun wedstrijden. Tijdens de prijsuitreiking werden uiteraard ook de vrijwilligers nog even in het zonnetje gezet, zonder hen is een dergelijk toernooi niet te organiseren.

HBC`68 gaat zich nu weer concentreren op de competitie en het recreatief badmintonnen op woensdagavond in het Scharlakenhof.