Bericht van vv Haren: gratis meetrainen

Nieuws:

Door: Redactie

Door vv Haren

Sporten is gezond en zeker in deze tijd heel belangrijk. Toch zijn de sportscholen helaas nog gesloten en mag er ook nog niet binnen worden gesport. Dit betekent dat heel veel jongeren nog steeds niets kunnen doen.

Maar wij zouden VV Haren niet zijn, als we daar niet iets op bedacht hebben. We hebben, met succes, al een aantal voetbalmiddagen georganiseerd en we gaan door. De jeugd tot 27 jaar mag tot het einde van het seizoen gratis meetrainen met onze teams tijdens onze reguliere trainingen.

We hebben zelfs nog een aantal paar (gebruikte) voetbalschoenen beschikbaar, voor de liefhebber.

De trainingstijden zijn als volgt:

JO7: Dinsdag 17.30 uur

JO8 en JO9: Donderdag 17.30 uur

JO11: Dinsdag 17.30 uur / Donderdag 16.30 uur

Keepers: Dinsdag 18.30 uur

JO15: Dinsdag 18.30 uur / Donderdag 17.30 uur

JO17: Dinsdag 18.30 uur

JO19: Donderdag 18.30 uur (jeugd tot 27 jaar kan met deze groep meetrainen)

Zodra de avondklok 🕘 eraf gaat, traint de JO17 op dinsdag en donderdag om 18.30 uur en de JO19 op dinsdag en donderdag om 19.30 uur.

Dus kom uit je luie stoel, hou of breng je conditie op peil en kom gezellig trainen bij onze voetbalvereniging.

Heb je vragen of wil je meer weten, bel dan gerust even met Mark van Dam (06- 45 71 62 18).