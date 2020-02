Bespreek je energienota eens tijdens het energiespreekuur: 29 februari

Nieuws:

Op zaterdag 29 februari van 10:15 tot 13:00 houdt een energiecoach van Oosterhaar Energiek voor het eerst een energiespreekuur in Buurthuis de Mellenshorst op de Waterhuizerweg 36, Haren.

Het spreekuur vindt gelijktijdig plaats en in dezelfde ruimte als het Repair Café en levert een unieke combinatie van mogelijkheden op: wachten op je beurt voor het Repair Café en in de tussentijd informatie inwinnen over energiebesparing in eigen huis! Je kunt uiteraard ook langskomen alleen om een energie vraag te stellen. Wat wij niet weten zoeken wij voor je uit.

Wie vindt dat z’n energieverbruik te hoog is en weet niet hoe dat probleem aan te pakken kan advies inwinnen op het Energiespreekuur. Is het verstandig om je oude CV ketel te vervangen door een warmtepomp ? Vraag het aan de Energiecoach.

Advies is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

De eigen energierekening van 2019 is altijd een goede basis om zo’n gesprek te beginnen.