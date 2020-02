Bewoners Nieuwlandsweg ten strijde tegen eikenprocessierups

Door: Redactie

Op de Nieuwlandsweg in Haren kijken de bewoners reikhalzend uit naar het begin van de lente. Dan gaan de vogels weer nestjes bouwen en daar helpen de bewoners graag aan mee. Daarom hangen sinds dit weekend tal van mezenkastjes aan de eikenbomen in deze straat. Hiermee hoopt een groep bewoners de komst van de eikenprocessierups te voorkomen. Koolmezen eten heel graag deze vervelende rupsen voor ons op.

Tiny houses

De Nieuwlandsweg is een prachtige laan, omzoomd met oude eikenbomen. De bewoners koesteren deze ‘oudjes’. Op initiatief van een paar buurtgenoten werd de actie uitgezet in een deel van de straat. De tiny houses hangen in verschillende vormen aan de vele eikenbomen in deze straat.

Eikenprocessierups, hoe zit het?

De eikenprocessierups is het jong van een nachtvlinder en komt oorspronkelijk uit Zuid- en Centraal-Europa en komt vooral op eiken voor. De eerste rupsjes verschijnen in het voorjaar, wanneer ook de eerste jonge eikenbladeren verschijnen. Ze vervellen meerdere keren en pas bij de derde keer krijgen ze de beruchte giftige haartjes. Uiteindelijk verandert de rups in een bruingrijze nachtvlinder die van begin juli tot begin september leeft. Door klimaatveranderingen is de eikenprocessierups langzaamaan steeds verder naar het noorden verhuisd en ondertussen in heel Nederland al waargenomen.

De eikenprocessierupsen zitten graag op de stammen van eikenbomen en dan vooral aan de zuidkant. Als het warm is zitten ze wat lager op de stam of zelfs in de grond. Het meest opvallende gedrag van de rups is de manier waarop ze zich verplaatsen. Dit doen ze in een lange rij wat doet denken aan processie, vandaar de naam.

Gemeente

De verspreiding van de rups is de afgelopen jaren in kaart gebracht en in dit rapport wordt ook het ecologisch beheer beschreven. Vogelhuisjes en bloemen zijn bijvoorbeeld goede preventieve maatregelen. Op de Nieuwlandsweg wordt binnenkort een zogenaamde ‘vlinderval’ geplaatst. Ook wordt deze straat toegevoegd aan de bestaande meetpunten waarmee de verspreiding door de gemeente wordt gemonitord.