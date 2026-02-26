Bijzondere interactieve expositie in Beatrixoord (Haren)

Nieuws:

Door: Redactie

Van maandag 2 maart t/m woensdag 1 april ervaren bezoekers van UMCG Beatrixoord in Haren welke grote kracht er soms schuilt in een onverwachte gedaante en op een onverwachte plek.

Met een druk op een opvallende oranje toegangsknop, opent zich voor bezoekers op de Interactieve Installatie van het Liliane Fonds een virtuele deur, en sta je plots oog in oog met Eva Eikhout, de bekende programmamaker, presentator en ambassadeur van het Liliane Fonds. Eva neemt je mee op een virtuele reis, helemaal naar Oeganda. Daar volgt, in de wachtkamer van een tandartspraktijk, een ontmoeting met Justine. Zij vertelt waarom we haar juist dáár ontmoeten. Na haast eindeloos lang wachten, ontsloot Justine haar eigen kracht en veranderde haar uitzichtloze leven in een waarin ze haar dromen verwezenlijkte. Op eigen kracht, en mogelijk gemaakt door effectieve steun op maat van het Liliane Fonds.

Dit ontroerende en waargebeurde verhaal van Justine staat centraal in communicatiecampagnes van het Liliane Fonds. Met deze opvallende en verrassende wachtkamer wil het Liliane Fonds mensen overal in het land de onverwachte en inspirerende kracht laten ervaren die leeft in kinderen met een handicap.

Het Liliane Fonds zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azïe en Latijns-Amerika worden deze kinderen steun op maat geboden en hun omgeving toegankelijker gemaakt. Dankzij de steun van duizenden trouwe supporters en donateurs worden jaarlijks vele tienduizenden kinderen met een handicap geholpen.

Kijk ook op: www.lilianefonds.nl