Binnenkort in Haren de Krant: Patrick Brouns is geen voorstander van herindelingen

Oud-gedeputeerde Patrick Brouns zegt dat hij nooit voorstander is geweest van herindelingen. “Groter is niet altijd beter”, zegt hij in een terugblik op het fusieproces tegen Haren de Krant. Waarom was hij dan een pleitbezorger van de herindeling van Haren en Groningen, die nog steeds door veel Harenaars wordt betreurd?

In het interview, dat in de krant van 24 maart wordt gepubliceerd, zegt Brouns dat hij in 2015 de herindelingsklus in Haren met frisse tegenzin begon. “Ik was en ben nog steeds tegen herindelingen. Ze zorgen meestal niet voor veranderingen, omdat dezelfde bestuurders blijven zitten.” Brouns zegt dat hij tot 2016 alle begrip had voor de Harense wens om zelfstandig te blijven. Naar eigen zeggen heeft hij Haren toen ook alle ruimte geboden om orde op zaken te stellen. “Maar Haren bleek ongezond en niet in staat zichzelf te genezen. Dat werd duidelijk in een onderzoek van B&A en dat werd later nog eens bevestigd door Deloitte.” Oud-wethouder Michiel Verbeek vindt deze analyse ‘verbijsterend en leugenachtig’. Hij zegt dat de genoemde rapporten iets heel anders vertelden en bovendien wijst hij op analyses van het Coelo waarin Haren allerminst hopeloos werd genoemd.

OZB 38% omhoog

Toen Haren een eigen herstelplan presenteerde (2016, Beterr Haren) vond Brouns dat met die hersteloperatie de Harense burgers op kosten werden gejaagd door verhogingen van de OZB, maar dat bovendien het voorzieningenniveau omlaag zou gaan. “Er stond een OZB-verhoging van 38% in dat plan”, herinnert Brouns zich. Naar eigen zeggen ging bij hem toen de knop om en zag hij voor Haren geen andere optie dan samengaan met Groningen. Overigens beweerde het College van Haren dat deze ingrepen tijdelijk waren om financieel weerbaarder te worden.



Fouten gemaakt

Nu hij met de krant van een afstand terugkijkt op het proces zegt hij nog steeds achter zijn beleid te staan, maar hij erkent wél dat hij in de communicatie flinke fouten heeft gemaakt. “Ik heb een woord als ‘failliet’ in de mond genomen en dat klopte natuurlijk niet. Een gemeente kan niet failliet gaan. Ik heb vanaf dat moment ook de inhoudelijke discussie met Haren vermeden. Die tijd was voorbij, ik ben het beleid van GS gaan verdedigen en uitvoeren. Door mijn communicatie is de verhouding met Haren slechter geworden.”

Doof

Dat laatste is een verklaring voor het feit dat Patrick Brouns in de periode 2016-2018 doof scheen te zijn voor inhoudelijke Harense argumenten. Hij draaide telkens zijn standaard verhaal af zonder in te gaan op tegenargumenten. “Ik snap nu wel dat dit onaangenaam geweest kan zijn”, zegt hij. Maar Brouns ontkent leugens verteld te hebben. “Als ik dingen heb gezegd waaraan getwijfeld kon worden, dan heb ik dat zeker niet met opzet gedaan.”

ZZP-er

Nu Haren bij Groningen is gevoegd (1 januari 2019) wordt er flink gemopperd over kostenverhogingen. Brouns vindt evenwel dat Haren er na de fusie beter voorstaat op het gebied van dienstverlening. Hij vindt overigens dat de gemeente Groningen de gevolgen van de herindeling niet goed uitlegt. “Als sportverenigingen meer moeten betalen, moet je er wel bij vertellen dat ze op andere terreinen juist minder gaan betalen”, zegt Brouns. Hij is ondanks de negatieve kritiek op zijn persoon nog steeds onvermoeibaar bereid om zijn beleid van destijds toe te lichten. Momenteel zit hij niet meer in de politiek, maar werkt als zzp-er. Hij probeert bedrijven naar het Noorden te halen en bouwt nu ook aan een samenwerkingsverband van bedrijven in Drenthe.

‘Flauwekul’

Oud-wethouder Michiel Verbeek: “Als Brouns werkelijk Haren had willen helpen was het logisch geweest om na het eerste rapport van B&A om tafel te gaan en met elkaar te bespreken hoe de kwetsbaarheden aangepakt konden worden. Dat heeft hij toen niet gedaan en daarna ook niet. Niet één keer was Brouns beschikbaar voor een inhoudelijke dialoog over de situatie van Haren en de toekomstplannen. Brouns was totaal niet geïnteresseerd in de Harense kijk op de analyse van B&A. Die helpende hand uit het interview is dus echt volstrekte flauwekul.” Verbeek wijst op: https://www.michielverbeek.nl/nieuws/andere-kijk-op-de-overall-uitkomsten-van-het-rapport-van-de-b-a-groep/

Het hele interview, inclusief een reactie van oud-wethouder Michiel Verbeek (destijds Brouns’ tegenspeler) staat in Haren de Krant van 24 maart.