Bouw brandweerkazerne Haren vermoedelijk najaar 2020 van start

Door: Redactie

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord 2 in Haren. Het huidige bedrijfspand, voorheen van Bolt Wegenbouw, zal worden gesloopt. Naar verwachting wordt in het najaar begonnen met de bouw, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen.

De brandweerkazerne is nu nog gevestigd aan de Westersedrift, maar dat pand voldoet allang niet meer aan de eisen van deze tijd op het gebied van veiligheid en arbowet. In december 2018 maakte de Veiligheidsregio (die de brandweerkazerne bekostigt) bekend, dat men gaat verhuizen naar Felland-Noord. Daar ging een jarenlange discussie aan vooraf (2015-2018). Er werden alternatieve locaties onderzocht, zoals Hendrik de Vriesplantsoen en Tuincentrum Tubantia aan de Rijksstraatweg. Tot verbazing van velen kwamen de onderzoekers tot de conclusie, dat de kazerne het beste herbouwd zou kunnen worden op de huidige locatie aan de Westersedrift. De gemeente Haren zou daarvan een financiële tik krijgen, omdat het tevens tot forse aanpassingen zou leiden op de gemeentewerf, die op vrijwel dezelfde plaats is gevestigd. Er werd rekening gehouden met meer dan een miljoen euro voor rekening van Haren. De provincie stak daar een stokje voor, met het oog op de naderende fusie Haren-Groningen. In het vacuüm dat toen ontstond koos Veiligheidsregio Groningen alsnog voor een andere locatie: Felland-Noord. Daarvoor werd het pand van Bolt Wegenbouw aangekocht, die zich in Zuidbroek vestigde. Sindsdien staat het pand er verlaten bij. Dat zal nog zeker duren tot het najaar, als de bouw van de nieuwe kazerne start. Een woordvoerder houdt nog een slag om de arm.

De bouwkosten van de nieuwe kazerne werden destijds geraamd op 1,3 miljoen euro. Daar komen de kosten van de aankoop van het pand bij.

Foto: de huidige locatie van de brandweer in Haren.