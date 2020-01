Burgemeester Koen Schuiling op de thee bij Culturele Raad

Door: Redactie

De Culturele Raad Haren vervult een spilfunctie in het culturele landschap van Haren. Daarom vond burgemeester Koen Schuiling van Groningen het de moeite waard met het bestuur kennis te maken. Hij kwam vorige week naar ‘t Clockhuys voor een kopje thee.

Voorzitter Kees Swagerman van de Culturele Raad (CRH), het bestuur en vertegenwoordigers van werkgroepen ontvingen Schuiling in de Dickensroom. Voor de CRH is het belangrijk om goede contacten met de gemeente te hebben. Men ontvangt jaarlijks 18.000 euro subsidie, die men kan aanwenden voor culturele initiatieven in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. Wat Swagerman betreft mag dat bedrag wel hoger worden, maar hij beklaagt zich niet. Het is volgens hem vooral belangrijk dat Haren geen klein onderdeeltje wordt van de grote stad. Vooral op het gebied van kunst en cultuur wil hij dat Haren zijn gang kan gaan, zoals voorheen. De gemeente werkt aan een cultuurnota en juist in deze periode wil de CRH zich laten zien en haar bestaansrecht bewijzen.

Foto: Het bestuur van de CRH met links voorzitter Kees Swagerman. Rechts burgemeester Koen Schuiling.