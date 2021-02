Buurthuis Mellenshorst op rand van failissement, maar nog niet verloren

Nieuws:

Door: Redactie

Buurthuis De Mellenshorst in Haren is hard geraakt door de lockdowns. Volgens voorzitter Paul van Weringh staat het water tot aan de lippen van de stichting. “We ontvangen jaarlijks 17.000 subsidie, maar dat gaat op aan energiekosten. En we hebben 1,5 fte personeel, dat kost veel geld.”

De gemeente Groningen heeft een adviseur ingeschakeld om het buurthuis te redden. Dat is Hans de Bruijn uit Haren, die zegt dat het bestuur van De Mellenshorst eerder aan de bel had moeten trekken. “Ze hebben al meer dan 20.000 euro aan schulden, ze zijn zo goed als failliet.” Maar Hans de Bruijn zegt ook dat met snelle hulp van de gemeente het buurthuis is te redden.

Paul van Weringh is begonnen met een crowdfunding-actie om de eerste nood te lenigen. De Bruijn vindt het een dappere poging om het tij te keren, maar rekent vooral op gemeentelijke hulp.

