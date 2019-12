Campagne over Haren maakt de tongen los. Bedenk úw slogan en maak kans op een taart

Nieuws:

Vorige week stonden er plotseling billboards in Groningen en Haren, waarin met ludieke statements duidelijk werd gemaakt dat de Groningers met Haren goud in handen hebben gekregen. De reacties waren niet van de lucht. Kennelijk maakt een statement zoals dit de tongen los. Wie zitten hierachter en waarvoor is de campagne bedoeld?

“Wat een verrassing moet dat zijn, maar ook wat een rijkdom en een luxe. En een mogelijkheden die Haren biedt, ongelofelijk! Om te wonen, te winkelen, te recreëren, te sporten of te werken. Beseffen de Groningers dat wel genoeg?” Aan het woord Emile Koopmans van het Dorpsfonds Haren, die de campagne lanceerde.

Overdreven?

Hij spreidt de verschillende teksten uit en zegt: “Het mooiste van Groningen? HAREN! Dat is misschien, in alle eerlijkheid, wel wat overdreven, maar soms is het even nodig. Na de fusie is Haren weliswaar geïncorporeerd door de stad, maar voor de gemiddelde bezoeker maakt dat weinig uit. Haren was er al lang en blijft gewoon Haren, zoals het was.” Waarom dan toch deze campagne? Koopmans: “Omdat het goed is om eens te wijzen op de vele mooie, nuttige en prettige zaken die Haren biedt. En dat is vooral bestemd voor hen die vlakbij wonen. Slechts 4 mijl van Groningen? HAREN! Vlakbij. Het is bestemd voor al die Groningers, die het dorp Haren makkelijker kunnen bereiken dan de Grote Markt.”

Hart spreekt

De bedenkers van het Dorpsfonds laten in deze campagne ook hun eigen hart spreken. Koopmans: “Want je kunt je boodschappen gerust in Haren doen. Het is op fietsafstand, maar er is ook altijd vrije parkeerruimte voor auto’s. Naast de gewone supermarkten heeft Haren tal van modezaken. Je kunt geen merk bedenken of het is in Haren te koop.”

Hij schuift weer een kopie naar voren: “De catwalk van Groningen? HAREN! Je kunt sportartikelen krijgen, kinderkleding, speelgoed, brillen, er zijn kappers en parfumeriezaken…. Wat is er niet! En alles op loopafstand: het warenhuis van Groningen? HAREN! Er is horeca, in alle soorten, in het dorp of aan het meer. De vrijdagmiddagborrel van Groningen? HAREN! En daarna ga je gezellig naar de warenmarkt op het Raadhuisplein. Dan ben je helemaal klaar voor het weekend.” Wie eenmaal begint houdt niet meer op: het maken van de teksten werd binnen het Dorpsfonds bijna een gezelschapsspel.



In Helpman…

Grappige teksten

“Ja, want Haren biedt veel”, zegt Koopmans. “Neem de Hortus. Waar vind je zoiets? Of het Paterswoldsemeer, met wel tien horecazaken er omheen. De oevers van Groningen? HAREN! Of Sassenhein, of het Friescheveen, of de Appelbergen. Of kom sporten in Haren. De hockeyvelden van Groningen? HAREN! Of kom golfen in Glimmen. Of zeilen, of kanoën of welke watersport dan ook. Het niets boven van Groningen? HAREN! Of liever gewoon: het down under van Groningen? HAREN! Misschien is het toch niet zo overdreven: de kers op de taart van Groningen? HAREN!”

Bedenk uw eigen slogan

Wordt door deze campagne uw creativiteit geprikkeld? Bedenk uw eigen Harense slogan en maak kans op een slagroomtaart met kers. Bovendien zal de leukste slogan worden opgenomen in de campagne. Stuur uw tekst aan: info@dorpsfondsharen.nl