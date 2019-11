Controleurs van gemeente gaan honden tellen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen gaat ook in Haren hondenbelasting heffen. Deze belasting is in de voormalige gemeente Groningen niets nieuws, maar in Haren wél.

Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat controleurs van de gemeente de komenden maanden op pad gaan om honden te tellen. Ze gaan langs de huizen waar mensen honden vermoedt. En waar de deur niet wordt opengedaan wordt volgens de krant geluisterd of er honden blaffen.