Cursus EHBO voor kinderen vanaf 5 maart

Op 5 maart van 19.30-21.30 uur wordt er vanaf 5 maart een cursus EHBO voor kinderen verzorgd in Octopus (waar OBS de Wissel ook is gevestigd).

Centraal staat de vraag wat je moet doen als er iets gebeurt met je kind.

In deze cursus komt veel aan bod, van verband tot reanimatie.

Het is een korte cursus van vier avonden en een toets (in het geval de cursist een certificaat wenst).

U leest zelf het boek en leert de praktijk tijdens de les.

De lessen beginnen op 5 maart. Tijden: van 19.30 tot 21.30.

Adres: Mellenssteeg 16 te Haren

in het gebouw de Octopus (school de Wissel).

Kosten voor de gehele cursus: 75,00

Voor opgave (verplicht) of informatie kan men terecht

telefoon 0652301690 of

tatjana.schut@wij.groningen.nl.

Reageer snel, want want vol is vol.