De jonkheer die vroeger iedereen kende is overleden

Door: Redactie

Jonkheer Evert Rein Robert Henry van der Wijck is 5 juni in Assen overleden. Hij werd 77 jaar oud. Oudere Harenaars zullen hem beter kennen als Robert van der Wijck, de man die vroeger door Haren marcheerde, mensen aansprak (‘is alles naar wens?’), vertelde dat zijn vader Officier van Justitie was en die ook soms het verkeer regelde met een uniformjasje aan. Markant, anders, heel herkenbaar voor iedereen die in de jaren 70 en 80 al in Haren woonde.

Robert had (wat we nu noemen) ‘niet aangeboren hersenletsel’, als gevolg van kinkhoest in zijn prille jeugd, die hij in Glimmen doorbracht. Oudere lezers zullen nog weten hoe hij op straat brevierde tussen zijn huis aan de Rijksstraatweg en het centrum van het dorp, waar hij niet zelden even op de koffie ging bij burgemeester Klaas Weide om de toestand van het dorp door te nemen. Dit dorp was in die jaren Roberts tweede huis, waar hij iedere straathoek kende. Als kinderen hem uitlachten kon hij verdrietig thuiskomen. Toen het centrum in 1998 helemaal anders werd ingericht voelde hij zich, zo vertelde zijn moeder destijds, wat verloren in het dorp. Hij woonde inmiddels niet meer thuis maar in Assen.

Zijn verhaal

Robert werd geboren in De Dobben, een villa in Glimmen. Hij werd gegrepen door kinkhoest tijdens een epidemie. Sindsdien was hij niet meer zichzelf door de hersenbeschadiging, die op zijn zesde werd vastgesteld. Als tiener ging hij ‘begeleid’ werken, onder andere op de boerderij van Dijkstra in Adorp, waar hij de koeien verzorgde. Zijn vader overleed in 1973. Zijn moeder vertelde aan Haren de Krant (1996) dat hij iedere dag bij de deur zei ‘ik ga even een ommetje doen’. Hij was bij alle winkeliers bekend en werd daar gastvrij ontvangen. Hij dronk bij sommigen koffie en babbelde met het personeel. In 1995 ging zijn mentale toestand achteruit en verhuisde hij naar Hendrik van Boeijenoord te Assen. Zijn familie heeft later pogingen gedaan om een woonzorgplek in Haren te vinden, maar dat is nooit gelukt.

De markante Robert werd al vele jaren niet meer in Haren gezien en nu was er dus dat laatste bericht in de krant. De jonkheer die vroeger iedereen kende is er niet meer.