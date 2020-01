Dickenslezing op 9 februari met Esmé van den Boom

Nieuws:

Op zondag 9 februari aanstaande vindt in Haren de 22ste Dickenslezing plaats. Angliste Esmé van den Boom gaat met het publiek op zoek naar de kenmerken, de geschiedenis en de toekomst van de Dickensiaanse roman. De Dickenslezing wordt uitgesproken in de Bibliotheek Haren en vangt die middag om 14.30 uur aan.

Op zoek naar die Dickensiaanse roman stelt Esmé van den Boom vast dat er geen recensenten in het Nederlandse literaire veld zijn die het woord nog nooit heeft gebruikt: Dickensiaans. Het kan zo in de reeks recensie-zondes, samen met ‘Kafkaësk’ en ‘Orwelliaans’. Toch kunnen recensenten er soms niet omheen. Sommige romans zijn nu eenmaal Dickensiaans. Maar waar zit dat ‘m dan precies in? Welke schrijvers kunnen zich anno 2020 de literaire erfgenamen van Dickens noemen? Kan ‘de’ Dickensiaanse roman ooit uit de mode raken? En was er al zoiets als een Dickensiaanse roman vóór Dickens? De organisatie heeft het koor Voiz uitgenodigd dat Dickensiaanse en andere liederen ten gehore zal brengen. Na afloop wordt de traditionele Dickensian rumpunch geserveerd.

Esmé van den Boom is al enkele jaren literair actief, als dichter en als singer-songwriter onder de artiestennaam ‘Mees’. Zo stond zij onder andere op het festival Dichters in de Prinsentuin en werkte ze mee aan het project Poetsvrouwen van de Poëziemarathon 2016. Zij was voorzitter van Literair Dispuut Flanor en redactielid van de Poëziemarathon en is student-lid van de Commissie Gastschrijverschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Zij was daarnaast in 2016/17 de zeventiende huisdichter van de RuG. De organisatie van de Dickenslezingen is in handen van de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren. Info onder de foto.

22ste Dickenslezing Haren

Esmé van den Boom – Op zoek naar de Dickensiaanse roman

mmv. koor Voiz

Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3

Zondag 9 februari, aanvang 14.30 uur

Entree € 8,00 (inclusief Dickens-Rumpunch)

Reserveren voor de Dickenslezing (tot uiterlijk 7 februari) is noodzakelijk: mailen naar geboektinharen@gmail.com

