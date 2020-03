Donderdag a.s. filmavond in Astoria: ‘Liek achter de Badde’

Door: Redactie

Donderdag 12 maart rond 19.30 uur wordt de Grunneger film ‘Liek achter de Badde’ van auteur Harry Töben vertoond in Astoria te Haren. Enkele scènes zijn destijds opgenomen in Astoria en Paviljoen Sassenhein. Uitbater Gert Bruns heeft een figurantenrol als zichzelf.

Acteur Nico van der Wijk heeft de hoofdrol als de barse herenboer Lucas Hospe. De film geeft een indringende inkijk in het boerenleven tussen de jaren 50 en 90 in Drenthe, inclusief intriges, bedrog en moord. In de avondvullende speelfilm wordt gesproken in verschillende Nedersaksische streektalen (Nederlands ondertiteld) en dat is essentieel, omdat schrijver Töben deze talen niet verloren wil laten gaan. Hij verwierf met zijn Stichting Grunneger Film subsidies om de film te laten maken door een professioneel cineast. “Maar zonder de ondersteuning van Gert Bruns was het project niet doorgegaan”, zegt Töben dankbaar. De opbrengst van de vertoningen gaat naar de productiekosten van de film. Entree 6,00 euro, jongeren tot 15 jaar 3,00. De zaal is open om 19.00 uur.

Foto: Gert Bruns figureert als zichzelf…