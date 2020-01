Duiven en vogels besmeuren Molenweg en Haderaplein

Door: Redactie

Op de hoek van de Molenweg en het Haderaplein is het een vieze boel. Vogels, met name duiven, veroorzaken daar nogal wat vervuiling door vogelpoep.

De broodresten doen vermoeden, dat er mensen zijn die de vogels voeren. Al meer dan tien jaar geleden begon de overlast door stadsduiven in Haren. Een trouwe duivenliefhebber was elke dag in Haren te vinden om de duiven te voeren bij de Dorpskerk. Dat leverde hem nogal wat kritiek op. Maar hij pareerde deze door te stellen dat stopzetten van het voeren zou leiden tot nog veel meer overlast van duiven bij winkels, bakkerijen en snackbars. Hij pleitte destijds ook voor de oprichting van een duiventil in het centrum van Haren, maar de gemeente wilde daar niet aan.

Duiven domineren overigens niet het straatbeeld in Haren, maar de situatie aan de Molenweg zou wel een voorbode kunnen zijn. Of het daar alleen om duiven gaat of ook om andere vogers is niet geheel duidelijk.