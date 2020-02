Durf te vragen: ‘Denk je wel eens aan zelfdoding?’

Door: Redactie

Zelfdoding roept emoties op bij alle betrokkenen. Met een (te) grote regelmaat wordt ook Haren opgeschrikt door gevallen van zelfdoding. Op de openbare weg, maar ook in de beslotenheid van thuis. Op een paar plaatsen in Haren waar depressieve mensen hun toevlucht wel eens zoeken zijn borden geplaatst, die mensen in nood van zelfdoding moeten weerhouden: “Ik luister”. Het telefoonnummer 0900-0113 en de website www.113.nl willen een luisterend oor bieden, zonder oordeel. Dat kan levens redden.

Een zaak van ons allemaal

Stefanie Michelis van 113.nl heeft als vrijwilliger vele telefoongesprekken gevoerd met mensen op de rand van de dood. Overtuigd en met hoorbare compassie verwoordt zij de visie van 113: “Preventie van zelfmoord gaat ons allemaal aan”. Zij doet ook een oproep aan Harenaars om in actie te komen als zij bezorgd zijn om iemand. “Het is van het grootste belang dat je contact zoekt met iemand die in problemen is. Volg je gevoel en stap er op af. Je kunt het beste rechtstreeks vragen: denk je wel eens aan zelfdoding? Het levert altijd een waardevol gesprek op en kan iemand ertoe brengen zich te uiten.”

Luisteren

Wie het niet aandurft om deze vraag persoonlijk te stellen kan bij 113.nl crisiskaartjes bestellen. Die kunnen bij wijze van spreken in de brievenbus gedaan worden van mensen in een depressie, die het contact met de buitenwereld misschien al kwijt zijn. “Het loont de moeite”, zegt Stefanie. “Ons nummer wordt jaarlijks ongeveer 90.000 keer gebeld en het lukt ons vaak om mensen van zelfmoord af te houden. Daarbij luisteren we naar hun problemen en zeggen: ‘Overweeg andere oplossingen, zelfmoord kan altijd nog’. Als de situatie kritiek is vragen we de mensen om 112 te bellen, als een laatste hulpmiddel.” Volgens Stefanie worden de meeste zelfmoorden gepleegd door mannen van middelbare leeftijd.

Zelfdodingen in 2018 provincie Groningen

Mannen: 48

Vrouwen: 13

Totaal: 61

Denk jij aan zelfdoding?

Advies: Bel 0900-0113

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving?

Advies 1: Vraag deze persoon of die aan zelfdoding denkt en praat erover.

Advies 2: Bestel crisiskaartjes via www.113.nl

Wilt u een rol spelen in hulp aan mensen die zelfmoord overwegen?

Advies: er zijn gratis online-trainingen, kijk op www.vraagmaar.nl

Foto: Dit bord staat in Haren.