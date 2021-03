Huizen in Haren ‘duurste van provincie Groningen’

Door: Redactie

In de provincie Groningen is de waarde van een huis gemiddeld 228.000 euro. De provincie is hiermee de goedkoopste wat woningwaarden betreft. Het landelijke gemiddelde komt neer op 326.000 euro per woning. De voordeligste Groningse woningen zijn te vinden in Nieuweschans binnen de gemeente Oldambt. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer aan de hand van huizenprijzen-data van Jumba. Harense huizen zijn op dit moment de duurste van de provincie, blijkt uit de genoemde analyse.

Groningen goedkoopste provincie

Nergens zijn de gemiddelde woningwaarden lager dan in Groningen. Ook in Friesland (260.000 euro), Limburg (260.000 euro) en Drenthe (261.000 euro) zijn huizen relatief goedkoop.

De woningwaarden zijn daarentegen het hoogst in de provincie Noord-Holland. De gemiddelde waarde van een woning komt hier neer op 396.000 euro.

Goedkoopste wijken in gemeente Oldambt

In de top 5 goedkoopste wijken van Groningen zijn 3 wijken te vinden in Oldambt. Met een gemiddelde waarde van 134.000 euro is Nieuweschans de voordeligste wijk om een huis te kopen. Ook zijn binnen Oldambt de wijken Drieborg (150.000 euro) en Beerta (162.000 euro) relatief goedkoop. Verder staan in de top 5 de wijken Noord te Delfzijl (145.000 euro) en Hoogezand-Zuid in de gemeente Midden-Groningen (152.000 euro).

Haren spant de provinciale kroon

De duurste Groningse woningen zijn juist te vinden in de voormalige gemeente Haren: de gemiddelde waarde van een huis ligt hier op 525.000 euro.

In Haren scoort de nieuwe wijk Harenerholt enorm op de prijzenladder. De wijk staat bekend als een ‘hit’.

Zie voor meer informatie over het vermelde onderzoek: https://www.independer.nl/hypotheek/info/onderzoek/betaalbare-wijken-nederland