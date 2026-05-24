Een kind kan ook zonder smartphone opgroeien

Door: Redactie

Wat de moeders Mijke Schaap (kinderen op OBS de Wissel) en Lyet Biezeman (kinderen op CBS de Borg) betreft is de smartphone allerminst onmisbaar tijdens het opgroeien van hun jonge kinderen. Zij hebben zich aangesloten bij de landelijke ouderbeweging Smartphone Vrij Opgroeien en krijgen inmiddels support van veel ouders in Haren. Zij willen bereiken dat kinderen worden beschermd tegen de (soms verderfelijke) invloed van smartphones.

Geld

De twee vinden de smartphone heel handig in de huidige samenleving, maar kinderen zouden er tot hun 14e niet aan blootgesteld moeten worden, zeggen ze. Social media, zoals TikTok, Instagram, Snapchat en Youtube storten dagelijks ongezonde filmpjes en informatie uit over de kindergeest en dat vinden ze niet wenselijk. “De druk op kinderen om dag en nacht bereikbaar te zijn is groot”, zegt Mijke. De grote techbedrijven zijn slechts op één ding uit zijn: geld. Daarom groeit het aanbod steeds en is het voor veel mensen verslavend.

Mijke en Lyet proberen daarover op hun eigen scholen met andere ouders in gesprek te gaan en medestanders te zoeken. De hoop is in elke klas een kwart van de ouders bereid te vinden hun kind dat jaar nog geen smartphone te geven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 25% ongeveer het punt is vanaf wanneer een norm verandert (social tipping point). Daardoor vervalt de groepsdruk en zijn ouders in staat om weer zelf bewust een keus te maken over wanneer hun kind er wel of juist nog niet klaar voor is. Ze krijgen veel positieve reacties van ouders die zich hierin kunnen vinden. Meer informatie: www.smartphonevrijopgroeien.nl Reageren: mail Mijke Schaap op moosjeh@gmail.com

OBS de Wissel zegt

Directeur Leon van der Werf zegt: “Als school sluiten wij aan bij het landelijke beleid rondom het gebruik van smartphones. Bij ons op school zijn smartphones en smartwatches gedurende de schooldag niet toegestaan. Als leerlingen deze bij zich hebben, staan ze uit en blijven ze in de tas. Pas na schooltijd mogen ze weer worden gebruikt. Daarnaast besteden wij in de bovenbouw aandacht aan mediawijsheid en het omgaan met sociale media. Wij herkennen de zorgen die leven bij ouders over smartphonegebruik onder kinderen en volgen de ontwikkelingen rondom smartphonevrij opgroeien met belangstelling. In dat kader geven wij ouderinitiatieven, zoals ‘smartphonevrij opgroeien’, de ruimte om hun verhaal te delen. We faciliteren dit door het beschikbaar stellen van ruimte voor bijeenkomsten en door hierover te communiceren in ons Wisselnieuws.”

foto: Lyet Biezeman (links) en Mijke Schaap