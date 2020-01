Eerste elektrische deelauto dankzij Duurzaam Haren

Door: Redactie

Het eerste project van Coöperatie Duurzaam Haren is fysiek gerealiseerd: een elektrische deelauto in Haren.

De auto staat op het adres Clusiusweg 1 in het centrum van Haren, goed bereikbaar per openbaar vervoer. De auto kan gehuurd worden via www.Easydriving.eu met de app OnzeAuto (zie https://onzeauto.com/).

Het is een Kia e-Niro met een actieradius van ongeveer 375 kilometer. Omdat het realiseren van een laadpaal bij het NS station Haren wat langer duurt, is tijdelijk gekozen voor de de genoemde locatie. Het is de bedoeling om twee auto’s bij het station te plaatsen: naast de Kia komt er nog een Nissan Leaf.