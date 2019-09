Eigenaar Café Friescheveen positief verrast door actueel ontwerp

Nieuws:

Door: Redactie

Jean-Paul Dubois (op de foto links) van Café Friescheveen is ondanks enige terughoudendheid positief verrast door het actuele plan voor de ecologische verbinding tussen de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer. Deze verbining loopt vlak langs zijn café. Kijk op deze animatie: https://www.dvhn.nl/groningen/Zo-komt-het-eruit-te-zien-bij-caf%C3%A9-Friescheveen-tussen-Haren-en-Paterswolde-24836310.html

Dubois had een erg slecht gevoel over de plannen op basis van eerdere ontwerpen. Die lieten een verhoogd wegdek zien ter hoogte van het café, zodat er minder mogelijkheden voor passanten waren om af te slaan. Dubois zag de animatie van de Provincie afgelopen dinsdag voor het eerst en vindt het er goed uitzien. Desondanks blijft hij terughoudend, want zijn ervaringen met de Provincie zijn tot nu toe niet positief geweest.