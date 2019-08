Eigenaar seksclub Swingers Dream vermoedt brandstichting en wil herbouwen

Door: Redactie

Rami Raadfar (39), de uitbater van sekscafé Swingers Dream was volkomen van de kaart toen hij op 26 juni zijn pand zag afbranden. Desgevraagd laat hij weten niets liever te willen dan het pand herbouwen en zijn bedrijf voortzetten.



De politie zegt dat het onderzoek naar de oorzaak van de verwoestende brand nog gaande is, maar Raadfar krijgt toch de indruk dat de brand is aangestoken. In een interview met Haren de Krant (dat verschijnt in augustus) zegt hij, dat er wel een paar personen in aanmerking komen als dader. Maar zolang er niets kan worden bewezen noemt hij geen namen. “Soms zijn mensen boos op ons als ze er achter komen dat hun partner bij ons vaste gast is”, zegt hij. In 2015 heeft het volgens hem geleid tot een bommelding door een woedende echtgenoot. De politie heeft die man overigens opgespoord.

In Haren de Krant van 28 augustus vertelt Rami hoe hij de rampnacht heeft beleefd en hoe hij vastbesloten is om zijn bedrijf weer op te bouwen. Volgens hem heeft hij ook in Haren veel stamgasten.